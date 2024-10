Les propriétaires de meublés, attention, voici ce que le budget 2025 change pour vous

Révolution fiscale pour les locations meublées #

Le gouvernement français vise à instaurer une fiscalité plus juste, réduisant les écarts entre les locations meublées et non meublées. Aujourd’hui, un grand nombre de propriétaires LMNP (location meublée non professionnelle) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu locatif, ce qui est exceptionnel en Europe.

La nouvelle législation prévoit une modification majeure dans le calcul des plus-values immobilières. Désormais, l’amortissement accumulé sera déduit du prix d’achat lors de la revente, ce qui augmentera le montant imposable. Cette mesure vise à équilibrer le traitement fiscal et à limiter les avantages jugés excessifs.

Conséquences pour les locations de courte durée #

La réforme fiscale affectera également le secteur des locations de courte durée. Le gouvernement planifie de réduire les avantages fiscaux pour les meublés de tourisme et de revoir à la baisse les seuils de chiffre d’affaires pour le statut LMNP. Ces mesures sont pensées pour freiner la multiplication des offres sur des plateformes comme Airbnb et encourager les locations plus longues.

Les professionnels de l’immobilier expriment des inquiétudes quant à l’impact de ces mesures sur un marché déjà tendu. Ils craignent que la nouvelle politique ne limite l’offre de logements disponibles, exacerbant ainsi les problèmes dans les zones où la demande est élevée.

Mesures additionnelles pour stimuler l’investissement #

Au-delà de la révision de la fiscalité des locations meublées, le gouvernement propose d’autres initiatives pour dynamiser l’investissement locatif. Parmi celles-ci, l’extension du Prêt à Taux Zéro (PTZ) à plus de régions et l’assouplissement des règles autour du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) sont à l’avant-plan.

Des incitations fiscales pour la rénovation énergétique des logements sont également envisagées. Ces mesures visent à rendre l’investissement locatif plus attrayant tout en répondant aux exigences de logements plus écologiques et économiquement accessibles.

Révision du calcul des plus-values pour les LMNP dès 2025.

Limitation des avantages fiscaux pour les locations de courte durée.

Extension du PTZ et assouplissement des règles du DPE.

Les propriétaires et les investisseurs doivent donc se préparer à un environnement fiscal modifié, qui pourrait redéfinir les stratégies d’investissement immobilier en France. Ces changements, s’ils sont bien accueillis, pourraient revitaliser le marché tout en répondant mieux aux besoins sociétaux. Toutefois, la période de transition demandera adaptation et vigilance pour naviguer efficacement dans ce nouveau cadre réglementaire.

