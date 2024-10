Voici comment réinventer votre dîner avec un butternut farci au thon et épinards : une recette facile et savoureuse

Préparer un repas simple et nutritif #

Avec quelques ingrédients de base et un peu de temps, vous pouvez préparer un plat réconfortant et sain. Le butternut farci au thon et aux épinards est l’exemple parfait d’un repas qui allie simplicité et saveur.

Vous n’aurez besoin que d’une courge butternut, de thon naturel, d’épinards frais, de fromage frais, de fromage râpé, d’une cuillère à soupe de persil, ainsi que de sel et de poivre pour assaisonner. Ce plat, accessible à tous, requiert seulement dix minutes de préparation et trente-cinq minutes de cuisson.

L’assemblage des ingrédients #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Coupez la courge en deux, retirez les graines et faites-la cuire pendant vingt minutes. Pendant que la courge est au four, préparez les épinards : lavez-les, retirez les queues et faites-les réduire dans une sauteuse avec un peu de beurre.

Une fois les épinards cuits, mélangez-les avec le thon émietté, le fromage frais et le persil. Assaisonnez le tout selon vos goûts. Creusez légèrement chaque moitié de butternut et remplissez-les avec le mélange de thon et épinards. Saupoudrez de fromage râpé avant de remettre au four pour quinze minutes supplémentaires, en utilisant le mode grill les cinq dernières minutes pour une belle dorure.

Personnaliser et servir votre plat #

La beauté de cette recette réside dans sa flexibilité. Avant de servir, vous pouvez ajouter une touche croquante en parsemant des noix ou des noisettes concassées sur le dessus. Cela ajoutera non seulement une texture agréable mais aussi un goût riche qui complémente parfaitement le butternut et le thon.

Ce plat peut servir de dîner complet ou de délicieux accompagnement lors d’une occasion spéciale. Il est à la fois nourrissant et léger, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui surveillent leur alimentation tout en souhaitant se faire plaisir.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

En suivant ces instructions simples, vous obtiendrez un plat savoureux et original qui ravira vos papilles sans demander des heures de préparation. Le butternut farci au thon et aux épinards est une manière délicieuse et saine de varier les plaisirs dans votre cuisine. Bon appétit !

