Cette savoureuse sauce bolognaise aux champignons va transformer vos pâtes cet automne

Une touche automnale à votre table : la sauce bolognaise revisitée #

L’une des façons les plus réconfortantes d’accueillir cette saison est de modifier les classiques culinaires, comme la sauce bolognaise. Imaginez une version où les champignons jouent le rôle principal, apportant un goût riche et terreux qui se marie à merveille avec la douceur des tomates et la texture croquante des carottes.

Les champignons, avec leur texture fondante et leur saveur profonde, offrent une alternative délicieuse au bœuf traditionnellement utilisé dans la bolognaise. Cette variation n’est pas seulement délicieuse, mais elle est aussi visuellement attrayante, transformant un plat quotidien en quelque chose de spécial et de saison.

Les ingrédients clés pour une bolognaise aux champignons parfaite #

Pour réaliser cette sauce, vous aurez besoin de champignons bruns, de linguine, de carottes, d’ail, d’un gros oignon, d’une branche de céleri, de tomates pelées, de concentré de tomate, de thym, de laurier, d’huile d’olive, de sel, de poivre, de basilic, et bien sûr, de parmesan râpé pour le garnissage. Chaque ingrédient apporte sa note unique à ce plat, créant un équilibre parfait entre les saveurs robustes et les nuances subtiles.

La préparation de cette sauce n’est pas compliquée. Commencez par nettoyer et couper les légumes, puis faites-les revenir doucement pour en extraire toutes les saveurs. L’ajout des champignons transforme le tout en une sauce riche et crémeuse, idéale pour napper des linguine al dente.

Étapes de préparation : un guide simple #

Commencez par préparer vos légumes : nettoyez les champignons, pelez les carottes, et hachez l’oignon et l’ail. Faites chauffer de l’huile dans une grande poêle et ajoutez les légumes. Après quelques minutes, incorporez les tomates et les herbes, puis laissez mijoter. Ajoutez ensuite les champignons et laissez cuire à feu moyen, en remuant de temps en temps.

Pendant que la sauce mijote, cuisez les linguine. Assurez-vous de conserver un peu d’eau de cuisson pour rendre la sauce encore plus onctueuse. Mélangez les pâtes et la sauce, ajoutez l’eau réservée, et laissez cuire encore quelques minutes. Servez chaud, garni de parmesan et de quelques herbes fraîches.

340 g de linguine

900 g de champignons bruns

200 g de carottes

3 gousses d’ail

1 gros oignon

1 branche de céleri

200 g de tomates pelées

20 g de concentré de tomates

4 branches de thym + quelques feuilles pour le dressage

2 feuilles de laurier

Huile d’olive

Sel, poivre

Quelques brins de basilic

Parmesan râpé

Cette recette de sauce bolognaise aux champignons est une merveilleuse façon de célébrer les saveurs de l’automne. Elle apporte un vent de fraîcheur sur un classique apprécié, tout en restant simple à préparer. C’est le choix parfait pour un dîner en famille ou une soirée entre amis, garantissant de ravir tous les palais.

