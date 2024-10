Les pneus adaptés aux rigueurs de l’hiver: ce que la Loi Montagne change pour vous dans le Cantal

Une adaptation nécessaire pour les conditions hivernales #

Dès le 1er novembre 2024, il ne suffira plus de prévoir un simple antigel dans son moteur, mais bien de choisir des pneus adaptés aux conditions de neige et de verglas.

Les nouveaux standards exigent l’utilisation de pneus marqués « 3PMSF », garantissant une adhérence optimale sur les surfaces glissantes. Ces pneus, testés spécifiquement pour leurs performances en montagne, deviennent un incontournable pour qui veut circuler en toute sécurité durant la période hivernale, étalée jusqu’au 31 mars.

Quels équipements choisir pour respecter la loi? #

Outre les pneus 3PMSF, la loi autorise plusieurs alternatives pour ceux qui ne souhaiteraient pas changer de pneus chaque saison. Les chaînes à neige métalliques, les chaussettes à neige textiles ou même les pneus à clous, sous certaines conditions, sont acceptés. Chaque option a ses avantages spécifiques, adaptés à différents types de véhicules et de conduite.

Il est crucial de noter que les véhicules deux-roues motorisés ne sont pas concernés par ces obligations. Cependant, une vigilance accrue est de mise pour ces usagers, souvent plus vulnérables face aux aléas de la route en hiver.

Les implications pour les professionnels de l’automobile #

L’application de cette réglementation a un impact direct sur les garages et les points de vente de pneumatiques dans le Cantal. La demande accrue pour les pneus 3PMSF et les équipements alternatifs a poussé les professionnels à ajuster leurs stocks et à se former sur les spécificités de ces produits.

Des professionnels comme Pascal Cantournet, exploitant de Profil Plus à Aurillac, soulignent l’importance de cette adaptation, tant pour la sécurité des conducteurs que pour la santé économique de leur entreprise. Cette mutation du marché représente une opportunité de croissance pour les acteurs locaux du secteur automobile.

Novembre à mars: période d’application

Toutes les routes du Cantal: zones concernées

Pneus 3PMSF, chaînes à neige, chaussettes à neige, pneus à clous: équipements autorisés

Adopter les bons réflexes dès maintenant est essentiel pour se conformer à la loi et garantir sa sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. Les autorités locales encouragent tous les conducteurs à vérifier l’équipement de leur véhicule avant le début de la saison hivernale. Cette initiative, bien que contraignante, a pour but premier de diminuer les risques d’accidents liés aux conditions météorologiques défavorables. La sécurité routière dans le Cantal en hiver est désormais l’affaire de tous.

