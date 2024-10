Retraite en hausse : découvrez si vous pourriez profiter des augmentations à venir

Comment anticiper une augmentation de votre pension de retraite? #

Une astuce simple peut vous éclairer : vérifiez si votre pension mensuelle est inférieure à 1 200 euros. Si c’est le cas, vous avez de bonnes chances de bénéficier d’une augmentation.

Plusieurs critères sont toutefois à considérer pour confirmer votre éligibilité. Être à la retraite à taux plein, ne pas dépasser une pension de base de 847,57 euros par mois, et que la somme de vos revenus n’excède pas 1 352,23 euros mensuels sont des conditions essentielles.

Quels sont les moments clés pour les retraités? #

Chaque année, il y a des périodes cruciales à ne pas manquer pour les retraités souhaitant suivre l’évolution de leur pension. En janvier, la pension de base est souvent revalorisée, tandis que les pensions complémentaires voient généralement une hausse en novembre.

En janvier 2024, une augmentation de 5,3% a été appliquée sur les pensions de base, aidant ainsi bon nombre de seniors à mieux faire face à l’inflation. Quant aux retraites complémentaires, une légère hausse est prévue pour novembre, apportant un soulagement aux anciens employés du secteur privé.

Les défis futurs pour les retraités #

Malgré les augmentations récentes, des défis demeurent. Notamment, le gouvernement a annoncé le gel des pensions de base jusqu’en juillet 2025, impactant ainsi le pouvoir d’achat des retraités durant cette période.

Il est crucial de rester informé des changements à venir. Si vous n’avez pas été notifié par courrier d’une possible majoration, prenez l’initiative de vérifier votre situation via le site officiel de l’Assurance Retraite.

Janvier 2024 : +5,3% sur pension de base pour tous les retraités

Novembre 2024 : hausse prévue pour les pensions Agirc-Arrco des anciens salariés du privé

Janvier-Juillet 2025 : gel des pensions de base affectant tous les retraités

Ce résumé vous offre une perspective sur les évolutions importantes et les défis à venir pour les retraités. Restez attentif aux annonces et aux informations officielles pour gérer au mieux votre situation financière et anticiper les changements de votre pension de retraite.

