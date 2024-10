Ces croquettes de chou-fleur au parmesan vous feront fondre de plaisir dès la première bouchée

Alors que les feuilles commencent à tomber et que le froid s'installe, rien de tel qu'un plat chaud pour réchauffer le cœur et l'esprit.

Une recette automnale réconfortante #

Les croquettes de chou-fleur au parmesan répondent parfaitement à cette envie de confort. C’est une recette qui transforme un légume classique en un délice croustillant et moelleux.

Le chou-fleur, star de la saison, se présente ici dans une version dorée et savoureuse qui ravira petits et grands. Associé au parmesan, il offre un goût unique qui invite à la gourmandise et au partage.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples mais essentiels. Le chou-fleur est bien sûr l’ingrédient principal, accompagné de parmesan et de comté pour la touche fromagère. Un œuf, de la chapelure et un peu de ciboulette viendront enrichir le mélange, apportant texture et saveurs.

Il est important de choisir des produits frais et de qualité pour obtenir les meilleurs résultats. Un bon chou-fleur bien ferme et des fromages goûteux sont les clés d’une croquette réussie.

Préparation pas à pas #

Commencez par cuire le chou-fleur à l’eau salée ou à la vapeur jusqu’à ce qu’il soit tendre. Écrasez-le ensuite dans un grand bol jusqu’à obtenir une consistance de purée. Ajoutez l’oignon finement émincé, la chapelure, les fromages râpés, et mélangez bien. Incorporer l’œuf et la ciboulette ciselée permettra de lier le tout.

Formez des petites boules avec la préparation et placez-les sur une plaque de cuisson huilée. Un passage au four à 190° pendant une quinzaine de minutes suffira pour que vos croquettes soient parfaitement dorées et irrésistibles.

Voici une liste succincte des ingrédients nécessaires :

1 œuf

½ chou-fleur

½ oignon

25g de comté râpé

25g de parmesan râpé

30g de chapelure

½ bouquet de ciboulette

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Sel à discrétion

Les croquettes de chou-fleur au parmesan sont une merveilleuse façon de célébrer l’automne et ses produits. Elles sont simples à préparer, délicieuses à déguster et sûres d’impressionner vos invités lors de votre prochain repas. Bon appétit !