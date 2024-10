Alerte sanitaire : découvrez pourquoi votre boîte de thon pourrait nuire gravement à votre santé

Le danger du mercure dans le thon en conserve révélé #

Les résultats sont alarmants : toutes les boîtes testées contiennent du mercure, et plus de la moitié dépasse les normes admises pour les poissons.

Ces découvertes ont été réalisées après 18 mois d’enquête et de tests en laboratoire. Les boîtes analysées provenaient de grandes surfaces en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie, exposant un problème de santé publique majeur.

Les risques pour la santé humaine face à la contamination au mercure #

Le mercure, classé comme potentiellement cancérigène, est particulièrement dangereux pour le système neurologique. L’Anses souligne que l’exposition à des taux élevés de mercure peut entraîner des troubles neurologiques sévères, affecter le développement neurologique des enfants et même causer des malformations.

À lire Novembre arrive avec son lot de changements : Smic, retraites, prix du gaz – Comment s’adapter?

Face à ces risques, les résultats de l’étude de Bloom et Foodwatch sont d’autant plus perturbants. La boîte avec la concentration la plus élevée, trouvée en France, contenait une teneur en mercure treize fois supérieure à la limite la plus restrictive.

Le rôle controversé du lobby thonier #

L’influence du lobby thonier sur les régulations européennes est une des préoccupations majeures soulevées par cette enquête. Les organismes impliqués dans l’étude accusent ces lobbies de manipuler les normes pour favoriser les ventes en dépit des risques pour la santé.

Le cynisme de certaines pratiques a été dénoncé par les chercheurs, qui constatent une complicité entre les industriels, les politiques et certains acteurs de la grande distribution, permettant une contamination large et régulière des produits de thon vendus au public.

100% des boîtes testées contenait du mercure.

57% des boîtes testées dépassaient la teneur maximale en mercure autorisée.

La boîte la plus contaminée contenait 3,9 mg/kg de mercure.

La situation actuelle exige une réaction immédiate et robuste des autorités compétentes pour réviser les normes et imposer des contrôles plus stricts sur les produits de thon distribués à travers l’Europe. La santé des consommateurs est en jeu, et le temps presse pour mettre en place des mesures qui protégeront le public de ces dangers cachés dans des produits du quotidien.

À lire Attention : ces céréales chez Leclerc pourraient transformer votre petit-déjeuner en cauchemar hallucinogène