Amateurs de cuisine, découvrez comment transformer votre Cookeo avec ce couvercle Airfryer en promotion

Une révolution dans votre cuisine avec le couvercle extra crisp #

C’est désormais une réalité grâce au couvercle Extra Crisp de Moulinex, destiné à révolutionner l’utilisation de votre Cookeo. Ce couvercle, actuellement en promotion sur Amazon, offre la possibilité de cuire vos aliments de manière croustillante à l’extérieur tout en restant moelleux à l’intérieur.

Disponible à un prix réduit de 72 euros au lieu de 89,99 euros, cet accessoire se présente comme un investissement malin pour les passionnés de cuisine. Non seulement il augmente les capacités de votre Cookeo, mais il le fait en conservant une simplicité d’usage exemplaire : il suffit de placer le couvercle sur le multicuiseur pour lancer la cuisson.

Des options de cuisson saines et rapides #

Le couvercle Airfryer n’est pas seulement un gadget supplémentaire; il est un allié précieux pour mener une vie plus saine. Grâce à sa technologie, il est possible de cuisiner avec peu ou pas d’huile. De plus, cet accessoire permet une cuisson jusqu’à 30% plus rapide par rapport à un four traditionnel, ce qui vous aide à économiser du temps et de l’énergie au quotidien.

Compatible avec tous les modèles de Cookeo de 6 litres, le couvercle Extra Crisp est équipé de quatre fonctions automatiques qui permettent de rôtir, griller, frire et même de cuire des gâteaux. Sa facilité d’utilisation est renforcée par une interface digitale intuitive, rendant les réglages accessibles à tous, quel que soit le niveau de compétence culinaire.

Facilité de maintenance et durabilité #

Ce couvercle n’est pas seulement pratique pour cuisiner, il est également conçu pour être facile à nettoyer. Un simple coup d’éponge suffit pour le maintenir propre. De plus, Moulinex garantit la réparabilité de l’accessoire pour une durée allant jusqu’à 15 ans, grâce à un large réseau de services après-vente. Cette durabilité en fait un choix écologique et économique pour les cuisiniers modernes.

L’enthousiasme des utilisateurs est palpable, comme en témoignent les plus de 4400 évaluations sur Amazon, où le couvercle a reçu une note impressionnante de 4,7 étoiles sur 5. Ces avis soulignent non seulement l’efficacité de l’outil, mais aussi sa capacité à transformer la cuisine quotidienne en une expérience plus agréable et moins chargée en graisses.

Voici une liste des principales caractéristiques du couvercle Extra Crisp de Moulinex :

Compatible avec tous les Cookeo de 6 litres

4 fonctions automatiques : rôtir, griller, frire, cuire des gâteaux

Cuisson plus rapide et plus saine

Facile à nettoyer et à entretenir

Réparabilité garantie jusqu’à 15 ans

En somme, que vous soyez un amateur de fritures saines ou un cuisinier pressé, le couvercle Extra Crisp est une addition incontournable à votre arsenal culinaire. Profitez de la promotion actuelle pour redéfinir la façon dont vous cuisinez, en apportant à la fois santé et efficacité à votre routine. Ne manquez pas cette chance de faire évoluer votre Cookeo vers de nouveaux horizons gastronomiques.