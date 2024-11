Comment choisir vos poissons pour sauvegarder votre santé et protéger les océans ? Découvrez nos conseils pratiques

Privilégier le poisson non transformé #

Un poisson non transformé ne contient pas d’additifs ou de conservateurs, ce qui en fait un choix plus sain.

De plus, les réglementations sur l’étiquetage du poisson brut sont strictes. Elles exigent que soient mentionnées l’espèce, le mode de production, la zone de pêche et l’engin utilisé. Ainsi, en choisissant un poisson brut, vous êtes mieux informé sur son origine et les pratiques de pêche utilisées.

Opter pour les petits poissons #

Varier les espèces de poissons consommées permet de réduire la pression sur les stocks de poissons les plus populaires et les plus gros, qui sont souvent plus pollués. Les petits poissons, situés en bas de la chaîne alimentaire, accumulent généralement moins de polluants.

Privilégier les petits poissons permet donc de contribuer à une pêche plus durable tout en prenant soin de votre santé. Par exemple, des espèces comme les sardines ou les anchois sont d’excellents choix.

Se référer aux labels de qualité #

Les labels peuvent grandement aider à choisir des poissons pêchés de manière responsable. Le label MSC, par exemple, assure que le poisson provient de zones où les stocks de poissons sont gérés durablement. Cependant, il ne précise pas les méthodes de pêche utilisées.

D’autres labels comme l’écolabel « Pêche durable » ou le label « Pavillon France » offrent également des garanties sur la durabilité et l’origine des poissons. S’informer sur ces labels vous permet de faire des choix plus éclairés et responsables.

Voici une liste de conseils pour vous guider dans votre choix de poissons :

Préférez les poissons issus de pêche durable certifiée par des labels reconnus.

Choisissez des poissons de taille plus petite pour réduire l’ingestion de polluants.

Variez les espèces pour diminuer la pression sur certaines populations de poissons.

Informez-vous sur les saisons de pêche pour respecter les cycles naturels de reproduction.

Considérez l’achat de poissons locaux pour soutenir les économies locales et réduire l’empreinte carbone.

En suivant ces conseils, non seulement vous contribuez à la protection des océans, mais vous prenez également soin de votre santé. Choisir consciemment permet de profiter des bienfaits du poisson tout en agissant pour un avenir plus durable.