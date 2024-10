Découvrez ces stratégies essentielles pour booster vos revenus et savourer pleinement votre retraite

Continuer à travailler après la retraite, une recette pour un revenu supplémentaire #

Pour les travailleurs indépendants, cet impact peut être encore plus marqué en raison de cotisations parfois insuffisantes. Heureusement, des solutions existent pour adoucir ce changement.

L’une des options les plus savoureuses est la continuation ou la reprise d’activité professionnelle après la retraite. Non seulement cela permet de compléter ses pensions, mais cela peut aussi ouvrir droit à de nouveaux avantages retraite. C’est un peu comme ajouter une cerise sur le gâteau à votre planification financière!

Les conditions pour cumuler emploi et retraite, un menu à la carte #

Actuellement, il est relativement aisé de trouver une société de portage salarial qui s’adapte aux besoins des seniors. Ce modèle offre une grande flexibilité sans les contraintes administratives habituelles. Un vrai plat principal pour ceux qui cherchent à continuer à travailler sans trop de complications.

À lire Comment les retards de salaire bouleversent la vie des fonctionnaires français : un enjeu de taille pour la gestion quotidienne

Pour profiter pleinement de cette opportunité, il est nécessaire d’avoir liquidé toutes ses pensions (françaises et étrangères) et d’obtenir sa pension de retraite de base à taux plein, généralement entre 62 et 67 ans. Si vous atteignez l’âge de 67 ans, certains critères comme le nombre de trimestres cotisés ne sont plus pris en compte.

Diversifier son portefeuille financier, un ingrédient clé avant la retraite #

Anticiper une baisse de revenus à la retraite est crucial, et l’une des méthodes les plus efficaces est la souscription précoce à un contrat d’assurance vie. En y versant une partie de vos revenus dès le début de votre carrière, vous vous créez une réserve financière flexible, sans plafonds de versement comme avec les livrets réglementés.

Placer son épargne dans des supports sécurisés tels que les fonds en euros est également une stratégie prudente. Bien que leur rendement soit modeste, ils offrent une garantie de l’État sur votre capital. Pour les plus aventureux, les unités de compte, y compris les parts de SCPI, peuvent être un moyen d’obtenir des revenus complémentaires plus élevés, bien que risqués.

Continuer à travailler partiellement ou reprendre une activité professionnelle pour compléter sa retraite.

Utiliser des solutions de portage salarial pour une flexibilité maximale.

Investir dans un contrat d’assurance vie dès le début de la carrière professionnelle.

Diversifier ses investissements pour sécuriser et potentiellement augmenter ses revenus futurs.

En incorporant ces stratégies dans votre planification de retraite, vous pouvez non seulement éviter une baisse brutale de revenus, mais également améliorer considérablement votre qualité de vie pendant ces années dorées. Comme en gastronomie, la préparation minutieuse et la diversité des ingrédients contribuent grandement au succès final du plat. Bon appétit financier!

À lire Les retraités vivent-ils vraiment mieux que les autres Français ? Découvrez les chiffres surprenants