Découvrez comment ces muffins poire et chocolat peuvent transformer vos petits déjeuners et goûters

Quoi de mieux pour égayer votre journée qu'un délicieux muffin alliant la douceur de la poire et l'intensité du chocolat?

Introduction aux muffins poire et chocolat #

Ces petites douceurs sont non seulement irrésistibles, mais elles sont également faciles à préparer et parfaites pour toutes les occasions.

Que ce soit pour un petit déjeuner rapide, un goûter gourmand ou même en dessert, ces muffins légers feront le bonheur des petits comme des grands. Suivez le guide pour savoir comment les réaliser.

Les ingrédients clés #

La réussite de ces muffins réside dans la qualité des ingrédients utilisés. Pour six muffins, vous aurez besoin de deux œufs, 90 g de farine (l’avoine est une excellente option pour une texture unique), 1/2 sachet de levure chimique, 50 g de compote sans sucre ajouté, 100 g de skyr (ou substitut tel que fromage blanc ou yaourt végétal), et 40 g de sucre non raffiné.

N’oublions pas les stars de la recette : une poire fraîche et 30 g de chocolat. La poire doit être mûre mais ferme, et le chocolat de bonne qualité pour un résultat fondant et savoureux.

Préparation et cuisson #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, les œufs, le sucre, le skyr et la compote jusqu’à obtenir une pâte homogène. Incorporez délicatement la poire préalablement coupée en dés et 20 g de chocolat coupé en petits morceaux.

Disposez la préparation dans six moules à muffins et parsemez avec le reste du chocolat. Enfournez pour environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les muffins soient dorés et fermes au toucher. Laissez-les refroidir avant de déguster, tiède ou froid, selon votre préférence.

En résumé, voici les étapes essentielles à suivre pour vos muffins :

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez les ingrédients secs et humides séparément avant de les combiner.

Incorporez les morceaux de poire et de chocolat délicatement.

Cuisez pendant 20 minutes et laissez refroidir.

Les muffins se conservent parfaitement au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours, ce qui en fait une excellente option pour les préparer à l’avance pour la semaine. Ils sont idéals pour accompagner votre café matinal ou pour un en-cas rapide durant la journée. N’attendez plus pour essayer cette recette qui marie santé et gourmandise!