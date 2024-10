Découvrez comment créer un délicieux plat de spaghettis à l’ail et au basilic – un vrai régal pour les papilles!

Préparation rapide et simple #

C’est possible avec cette recette simple de spaghettis à l’ail et au basilic. Ce plat convient parfaitement pour un repas rapide en semaine ou pour impressionner vos invités lors d’un dîner.

Commencez par rassembler tous vos ingrédients. Vous aurez besoin de 600 g de spaghettis, 4 gousses d’ail, un généreux bouquet de basilic, 50 g de parmesan râpé, ainsi qu’un peu d’huile d’olive, de sel et de poivre pour relever le goût.

Les étapes clés de la cuisson #

La réussite de ce plat réside dans la préparation de la sauce. Épluchez et dégermez les gousses d’ail, puis lavez et séchez le basilic. Écrasez ces ingrédients ensemble tout en ajoutant progressivement de l’huile d’olive pour créer une sauce homogène et parfumée.

Ensuite, faites bouillir de l’eau salée pour cuire les spaghettis al dente. Une fois égouttés, mélangez-les avec la sauce au basilic préparée et réchauffez l’ensemble pendant une minute pour bien amalgamer les saveurs.

Des astuces pour sublimer votre plat #

Pour rendre ce plat encore plus savoureux, vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron avant de servir, ce qui apportera une touche de fraîcheur. Parsemez également de quelques pignons de pin pour un croquant agréable en bouche.

N’oubliez pas de garnir chaque assiette d’une feuille de basilic fraîche et de proposer du parmesan râpé à vos convives. Cela ajoutera une texture et une richesse supplémentaires au plat.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Que boire avec ce plat ? Optez pour un vin rosé légèrement fruité, comme un Tavel de la Vallée du Rhône, pour complimenter les notes herbacées du basilic et la douceur de l’ail.

En suivant ces instructions simples, vous obtiendrez un plat de spaghettis à l’ail et au basilic qui ravira à coup sûr tous vos convives. Ce plat allie simplicité, saveurs et élégance, le rendant parfait pour n’importe quelle occasion. Bon appétit !