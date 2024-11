Découvrez comment transformer vos croissants rassis en un délicieux gratin aux champignons

Introduction au gratin revisité #

Au lieu de les jeter, pourquoi ne pas les transformer en un savoureux gratin aux champignons? Cette recette simple et économique vous permettra de régaler toute la famille sans effort.

Simple à préparer, ce plat combine la douceur des croissants avec le goût terreux des champignons, le tout sublimé par une sauce béchamel onctueuse. Une belle manière de donner une seconde vie à vos viennoiseries!

Les ingrédients nécessaires #

Pour débuter, vous aurez besoin de croissants un peu rassis, ce qui est parfait pour un gratin car ils absorberont mieux la sauce. Ajoutez à cela des champignons de Paris, de l’huile, du gruyère râpé, de la farine, du beurre, du lait et une pincée de noix de muscade. N’oubliez pas le sel et le poivre pour relever les saveurs.

Les quantités précises pour quatre personnes sont les suivantes : 4 croissants, 200 g de champignons, 200 g de gruyère râpé, 30 g de farine, 30 g de beurre, 40 cl de lait et des assaisonnements à votre convenance.

Étapes de préparation #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Beurrez un plat à gratin et disposez-y les croissants coupés en morceaux si préféré. Nettoyez et coupez les champignons en lamelles, puis faites-les revenir dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Pour la sauce béchamel, faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine et mélangez au fouet. Incorporez progressivement le lait et continuez de fouetter jusqu’à épaississement. Assaisonnez avec la noix de muscade, le sel et le poivre. Versez la béchamel sur les croissants et les champignons, puis parsemez de gruyère. Enfournez pour environ 30 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien doré.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

En suivant ces étapes, vous obtiendrez un gratin doré et croustillant sur le dessus tout en étant incroyablement fondant à l’intérieur. Ce plat réconfortant est parfait pour un dîner en semaine ou pour impressionner vos invités lors d’une occasion spéciale. Servez-le chaud pour mieux apprécier sa texture et ses arômes.

En guise de conseil final, n’hésitez pas à expérimenter avec d’autres types de pain rassis si vous n’avez pas de croissants sous la main. Une brioche ou du pain classique peuvent également faire l’affaire et apporteront une touche différente à votre plat.

Alors, prêt à redécouvrir vos croissants d’une manière gourmande et originale? Bonne préparation et surtout, bon appétit !