Découvrez la saveur unique des muffins poire et chocolat : une recette légère pour tous les moments de la journée

Introduction à la gourmandise légère #

Aujourd’hui, je vous propose une version allégée mais tout aussi délicieuse : les muffins aux poires et au chocolat. Parfaits pour un petit déjeuner, un dessert ou un goûter, ils combinent la douceur des poires et l’intensité du chocolat dans une recette légère et facile à préparer.

Quelle meilleure façon de se faire plaisir sans culpabilité ? Ces muffins utilisent des ingrédients simples et sains, tels que la compote sans sucre ajouté et le skyr, pour réduire la teneur en matières grasses tout en conservant une texture moelleuse et un goût irrésistible.

Préparation pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C, une étape essentielle pour garantir une cuisson homogène de vos muffins. Puis, dans un grand saladier, mélangez les ingrédients secs : farine d’avoine, levure chimique, et sucre non raffiné. L’utilisation de farine d’avoine ajoute une touche de texture et de nutriments supplémentaires qui font toute la différence.

Ensuite, ajoutez les éléments humides au mélange : les œufs, la compote, et le skyr. Vous pouvez remplacer le skyr par du fromage blanc ou un yaourt végétal selon vos préférences. Battez le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène. Intégrez délicatement la poire préalablement coupée en dés et les morceaux de chocolat, en réservant quelques copeaux pour la garniture.

La cuisson et la conservation #

Versez la préparation dans des moules à muffins, en les remplissant aux trois quarts pour laisser la place à la pâte de monter. Parsemez les restes de chocolat sur le dessus pour un fini gourmand. Enfournez et laissez cuire pendant environ 20 minutes. Le secret est de les cuire juste ce qu’il faut pour qu’ils restent moelleux et aérés.

Une fois sortis du four, laissez vos muffins refroidir légèrement avant de les démouler. Ils peuvent être dégustés tièdes ou froids, selon vos préférences. Pour la conservation, placez-les dans un conteneur hermétique au réfrigérateur où ils se conserveront jusqu’à 5 jours, vous permettant de savourer une gourmandise légère tout au long de la semaine.

Voici la liste des ingrédients nécessaires pour réaliser ces délicieux muffins :

2 œufs

90 g de farine d’avoine

1/2 sachet de levure chimique

50 g de compote de pommes sans sucre ajouté

100 g de skyr (ou substitut)

40 g de sucre non raffiné

1 poire

30 g de chocolat noir

Cette recette de muffins poire et chocolat est l’illustration parfaite que l’on peut allier plaisir et légèreté dans un même dessert. N’hésitez pas à expérimenter en ajoutant d’autres fruits ou en jouant sur les types de chocolat pour des variantes tout aussi délicieuses. Bonne dégustation !