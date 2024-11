Les adeptes du Cookeo surpris par un couvercle Airfryer en promotion : transformation culinaire à prix réduit

Une révolution en cuisine avec le cookeo #

Le multicuiseur Cookeo de Moulinex, déjà apprécié pour sa polyvalence, se dote d’un accessoire révolutionnaire qui enrichit encore son arsenal : le couvercle Extra Crisp. Cet ajout permet une cuisson air fryer, idéale pour ceux qui cherchent à combiner rapidité et alimentation saine.

Ce couvercle innovant, actuellement en promotion sur Amazon, est offert à un prix réduit de 72 euros, au lieu de 89,99 euros. Il promet non seulement des plats croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, mais il est également compatible avec tous les modèles de Cookeo de 6 litres. Une aubaine pour les amateurs de cuisine qui veulent diversifier leurs repas sans sacrifier la qualité ni la texture.

Des fonctionnalités étendues pour des plats variés #

Le couvercle Extra Crisp ne se contente pas de frire. Il offre quatre fonctions automatiques qui permettent de rôtir, griller, et même de cuire des gâteaux. Grâce à une interface digitale simple et intuitive, l’utilisation de cet accessoire est à la portée de tous, promettant ainsi une expérience culinaire enrichissante et sans tracas.

En termes de maintenance, le nettoyage du couvercle est étonnamment simple : un coup d’éponge humide suffit pour le remettre à neuf. De plus, Moulinex garantit la réparabilité de cet accessoire pour une durée allant jusqu’à 15 ans, assurant ainsi aux utilisateurs un investissement durable et économique.

Pourquoi opter pour le couvercle extra crisp ? #

Outre les avantages évidents en termes de diversité culinaire et de simplicité d’utilisation, le couvercle Extra Crisp se distingue par son efficacité énergétique. Il permet une cuisson jusqu’à 30% plus rapide qu’un four traditionnel, sans nécessiter de préchauffage, ce qui représente une économie notable en temps et en énergie.

De surcroît, ce mode de cuisson est plus sain. La technologie Air Fryer requiert peu ou pas d’huile, permettant ainsi de préparer des plats croustillants tout en réduisant la consommation de matières grasses. C’est une solution idéale pour ceux qui cherchent à manger sain sans compromettre le goût ou la texture des aliments.

Voici quelques-uns des avantages clés de cet accessoire :

Compatibilité avec tous les Cookeo de 6 litres

Cuisson rapide et efficace sans préchauffage

Quatre fonctions automatiques pour une grande variété de plats

Entretien facile et garantie longue durée

Saisir cette offre permet non seulement de bénéficier d’un prix avantageux mais aussi de transformer votre façon de cuisiner, en intégrant la facilité, la rapidité et la santé dans votre quotidien culinaire. Avec plus de 4400 évaluations positives sur Amazon, le couvercle Extra Crisp de Moulinex est un choix judicieux pour les gourmets à la recherche d’innovation dans leur cuisine.