Attention à ces deux aliments populaires qui pourraient augmenter votre risque de cancer

Une alerte sur deux aliments courants #

Parmi eux, deux se distinguent particulièrement, selon les experts en nutrition et oncologie. Nichole Andrews, une diététicienne reconnue dans le domaine, a récemment mis en lumière ces deux aliments lors d’une intervention sur les réseaux sociaux.

Elle insiste sur le fait que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, tous les aliments ne sont pas des menaces potentielles. Cependant, l’alcool et les viandes transformées se révèlent être des exceptions notables en raison de leur impact avéré sur le risque de développement de cancers.

Les dangers de l’alcool sur la santé #

L’alcool, apprécié par beaucoup pour ses effets relaxants, détient une face sombre significative. Il est métabolisé par le corps en acétaldéhyde, un composé toxique qui endommage l’ADN et perturbe la réparation cellulaire. Ce processus peut conduire à des mutations cellulaires et, in fine, à un cancer.

En plus de ses effets carcinogènes, l’alcool peut également faciliter l’absorption de substances chimiques nocives dans les cellules de l’upper digestive track, augmentant ainsi les risques de problèmes de santé, de prise de poids et de troubles du sommeil. Il est donc crucial de limiter sa consommation à des occasions très spécifiques.

Les viandes transformées et leur lien avec le cancer #

Dans le domaine des viandes transformées, des produits tels que le bacon, les saucisses et autres charcuteries, sont particulièrement surveillés. La spécialiste évoque le fait que ce sont les seuls aliments dont le lien avec l’augmentation du risque de cancer du côlon est scientifiquement prouvé.

La raison principale réside dans les conservateurs utilisés, comme les nitrates et nitrites, qui peuvent se transformer en composés cancérigènes lors de la digestion. La cuisson de ces viandes à haute température peut également libérer des produits chimiques nocifs. Ainsi, éviter ces aliments pourrait significativement réduire le risque de cancer colorectal.

Que faire pour réduire ces risques ? Voici quelques conseils :

Modérer la consommation d’alcool et privilégier une consommation occasionnelle.

Limiter l’ingestion de viandes transformées en optant pour des protéines moins traitées.

Maintenir un régime alimentaire équilibré et riche en fruits et légumes.

En prenant conscience des risques associés à certains aliments populaires, chacun peut faire des choix plus éclairés pour sa santé à long terme. La modération et la prévention restent les meilleurs outils à notre disposition pour lutter contre le risque de cancer lié à notre alimentation.