Attention, gourmands et amateurs de traditions : la clémentine, star des fêtes, risque de disparaître des rayons belges

Une tradition festive en péril #

Ces agrumes, qui évoquent instantanément les joies des fêtes de fin d’année, pourraient bientôt ne plus figurer parmi les plaisirs saisonniers. En Belgique, où la clémentine se classe comme le quatrième fruit le plus apprécié, cette perspective est d’autant plus alarmante.

La clémentine est particulièrement prisée lors de la Saint-Nicolas et de Noël, périodes durant lesquelles elle ne manque jamais de ravir les papilles. Ce fruit, à la fois juteux et sucré, fait partie intégrante des célébrations et des traditions culinaires du pays.

Des récoltes compromise par les intempéries #

Cette année, toutefois, la production de clémentines est menacée par des événements climatiques extrêmes. La région de Valence en Espagne, principal fournisseur de la Belgique et de la France, a été frappée par des inondations dévastatrices. Les vergers y ont été particulièrement touchés, mettant en péril la récolte attendue.

Les pluies torrentielles ont non seulement inondé les cultures, mais aussi rendu les routes impraticables, compliquant l’acheminement des fruits vers les marchés. Le résultat est une possible pénurie qui se fait déjà sentir dans les rayons des supermarchés, avec des réductions drastiques des stocks disponibles.

L’impact économique et culturel #

L’économie locale, ainsi que les habitudes de consommation, sont directement affectées par cette crise. Selon les données de « Fresh Trade Belgium », chaque Belge consomme en moyenne 5,8 kg de clémentines et mandarines par an, ce qui représente une dépense annuelle d’environ 7 euros par ménage pour ces agrumes.

La réduction de l’offre pourrait non seulement augmenter les prix mais aussi modifier les traditions culinaires des festivités de fin d’année. Dans un pays où le fruit est un symbole de festivité, l’absence de clémentines pourrait laisser un vide dans les célébrations et les rituels familiaux.

En conclusion, la situation actuelle met en lumière la vulnérabilité de notre système agricole aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles. Alors que nous nous préparons à entrer dans la saison des fêtes, il devient impératif de réfléchir à des solutions durables pour protéger et préserver nos précieuses traditions culinaires. La disparition potentielle des clémentines des étals belges n’est pas seulement une crise économique, mais aussi un coup porté à notre patrimoine gastronomique et culturel.

