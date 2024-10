Découvrez comment faire un brownie au skyr, une version légère et riche en protéines pour vos pauses gourmandes

Une touche légère pour un classique gourmand #

Toutefois, sa version traditionnelle, bien que délicieuse, peut s’avérer riche en calories. Heureusement, il existe des alternatives pour se régaler sans culpabilité.

En remplaçant le beurre par du skyr, un produit laitier islandais faible en matières grasses et riche en protéines, vous obtenez un brownie moins calorique tout en conservant une texture moelleuse. Le sucre est également ajustable ou remplaçable par des alternatives plus saines comme la stevia.

Les ingrédients nécessaires pour un brownie revisité #

Pour réaliser cette version plus saine, vous aurez besoin de quelques ingrédients spécifiques. Le skyr, principal substitut du beurre, apporte onctuosité et protéines. Les pépites de chocolat, la farine, le lait écrémé, un œuf, le cacao en poudre non sucré, la stevia, l’huile de coco et la levure chimique complètent la liste.

Ces ingrédients simples sont la base de votre pâte à brownie. Le choix de chaque composant est crucial pour garantir la légèreté et le profil nutritionnel de votre gâteau. Ainsi, même les plus attentifs à leur alimentation peuvent se permettre une petite douceur.

Préparation pas à pas du brownie au skyr #

Commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Mélangez les ingrédients secs dans un saladier et les éléments humides dans un autre. L’intégration de l’huile de coco et du chocolat fondu apportera cette texture irrésistible, caractéristique des brownies.

Une fois les mélanges prêts, combinez-les pour obtenir une pâte homogène. Versez le tout dans un moule préparé et faites cuire au four. La magie opère en une vingtaine de minutes, transformant votre préparation en un délicieux brownie au skyr.

200 g de skyr

100 g de pépites de chocolat

60 g de farine

60 g de lait écrémé

1 œuf

45 g de cacao en poudre non sucré

2 cuillères à soupe de stevia

1 cuillère à soupe d’huile de coco

1 cuillère à café de levure chimique

En suivant ces étapes, vous obtenez un brownie au skyr qui séduira vos invités par sa légèreté et sa richesse en saveurs. Ce dessert est idéal pour ceux qui surveillent leur consommation calorique tout en souhaitant se faire plaisir. L’essayer, c’est l’adopter comme allié de vos pauses gourmandes, sans les regrets habituels liés aux excès sucrés. Alors, n’hésitez pas à intégrer cette recette à votre répertoire culinaire et à partager le plaisir d’une pâtisserie revisitée, saine et savoureuse.

