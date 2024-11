Découvrez comment sublimer vos soirées avec une recette raffinée de Saint-Jacques et une onctueuse purée de saison

Quand l'élégance de la mer rencontre les saveurs automnales du potager, cela donne naissance à un plat exquis et réconfortant : les noix de Saint-Jacques au beurre de sauge, servies avec une purée de courge butternut et patate douce.

Introduction à un plat raffiné #

Ce mélange de textures et de saveurs sophistiquées promet de ravir les palais les plus exigeants.

Idéal pour une soirée spéciale ou un dîner festif, ce plat combine la douceur des Saint-Jacques avec le caractère rustique de la purée de légumes d’automne. Un vrai délice qui, en plus, est simple à préparer!

Préparation des ingrédients #

La réussite de ce plat réside dans la qualité des ingrédients. Pour les Saint-Jacques, optez pour des spécimens frais et bien charnus. Quant à la courge butternut et la patate douce, choisissez-les fermes et sans taches pour garantir une purée douce et veloutée. N’oubliez pas la sauge, qui avec son parfum musqué, soulève le goût des Saint-Jacques.

Commencez par éplucher et couper en dés la courge et la patate douce. Ces légumes seront ensuite cuits jusqu’à devenir parfaitement tendres, prêts à être réduits en purée avec un peu de beurre et de lait pour une texture crémeuse à souhait.

La cuisson parfaite des Saint-Jacques #

Les noix de Saint-Jacques doivent être saisies rapidement à feu vif dans un mélange de beurre et d’huile d’olive pour une caramélisation parfaite. Ajoutez les feuilles de sauge à la poêle pour qu’elles infusent leur arôme sans dominer le plat. Une fois dorées, les Saint-Jacques doivent rester juteuses et tendres à l’intérieur.

Le timing est crucial : une minute de trop et les Saint-Jacques peuvent devenir caoutchouteuses. L’astuce est de les retirer du feu dès qu’elles sont dorées de chaque côté, puis de les laisser reposer quelques instants avant de servir.

400g de courge butternut

300g de patate douce

8-10 noix de Saint-Jacques

25g de beurre demi-sel

12-15 feuilles de sauge

Sel et poivre pour l’assaisonnement

En suivant ces étapes simples mais précises, vous obtiendrez un plat qui non seulement éblouit par ses saveurs, mais aussi par son élégance. Servir ce plat lors d’une occasion spéciale ou même un dîner en semaine transformera le repas en une véritable expérience gastronomique. Bon appétit!

