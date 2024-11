Découvrez la tarte aux pommes de Yotam Ottolenghi, une recette simple et raffinée qui éveillera vos papilles

Une introduction gourmande #

Cette version de la tarte classique promet non seulement de ravir vos sens, mais aussi de vous offrir une expérience de dégustation incomparable grâce à une pâte feuilletée irrésistiblement croustillante et une garniture richement aromatisée.

Parfaite pour huit personnes, cette tarte se prépare en quarante minutes, plus un temps de cuisson de cinquante minutes. Les étapes sont simples, les ingrédients accessibles et le résultat est d’un raffinement absolument délicieux.

Les secrets d’une pâte parfaitement feuilletée #

La base de toute bonne tarte réside dans sa pâte et celle-ci n’est pas une exception. Pour cette recette, Ottolenghi propose une pâte brisée faite à partir de farine, de beurre froid, d’eau glacée et d’une touche de vinaigre de cidre pour garantir cette texture légère et aérée. Le secret? Garder tous les ingrédients bien froids et travailler la pâte le moins possible avec les mains pour éviter de la réchauffer.

À lire Découvrez comment réaliser de savoureuses tartelettes aux carottes et panais – Une recette parfaite pour épater vos convives

Une fois mélangée et étalée, la pâte doit être réfrigérée pendant au moins deux heures, ou mieux, toute la nuit. Cela permet au gluten de se détendre et au beurre de se raffermir, ce qui contribue à la texture feuilletée lors de la cuisson.

Une garniture qui marie tradition et innovation #

Pour la garniture, Ottolenghi utilise des pommes Granny Smith pour leur équilibre parfait entre sucre et acidité. Les pommes sont finement tranchées, puis enrobées de jus de citron pour accentuer leur fraîcheur. Elles sont ensuite disposées sur un lit de beurre de pomme épicé, qui peut être fait maison ou acheté tout prêt, ajoutant une dimension de saveur supplémentaire qui fait toute la différence.

Juste avant de servir, un nappage de confiture d’abricot mélangée à du calvados est badigeonné sur les pommes, offrant une brillance attrayante et un goût légèrement alcoolisé qui s’harmonise parfaitement avec le fruité des pommes.

Voici un aperçu des ingrédients nécessaires pour réaliser cette merveille:

À lire Transformez votre salade avec cette vinaigrette au fromage bleu : une recette simple et savoureuse à découvrir

250 g de farine pour la pâte, avec un peu plus pour le plan de travail.

Beurre, sucre, et sel pour mélanger à la farine.

Beurre de pomme épicé ou compote pour la base de la garniture.

Pommes Granny Smith, jus de citron, et sucre pour couvrir.

Confiture d’abricots et calvados pour le glaçage final.

En suivant ces étapes et en utilisant ces ingrédients de qualité, vous êtes sûr de créer une tarte aux pommes qui émerveillera vos invités et satisfera votre palais. Servez-la tiède, avec une quenelle de crème fraîche pour une touche indulgente.