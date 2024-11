Découvrez la tarte aux pommes façon Yotam Ottolenghi : une recette simple pour des moments gourmands

Introduction à la recette #

Cependant, quand Yotam Ottolenghi revisite ce dessert traditionnel, il y ajoute une touche de créativité qui transforme le simple goûter en une expérience culinaire.

Préparer cette tarte aux pommes ne requiert pas seulement de suivre des étapes, mais de plonger dans un monde de saveurs où chaque ingrédient est choisi avec soin pour harmoniser le goût et la texture.

Les ingrédients clés #

Pour la pâte, vous aurez besoin de farine, de sucre en poudre, de sel, de beurre froid, d’eau glacée et de vinaigre de cidre. Ces éléments, combinés avec précision, assurent une base croustillante et légère, essentielle pour la réussite de la tarte.

La garniture, quant à elle, se compose principalement de beurre de pomme épicé ou de compote de pommes, de pommes Granny Smith, de jus de citron, de beurre fondu, de sucre en poudre, de confiture d’abricots et de calvados. Ce mélange riche et aromatique garantit une explosion de saveurs à chaque bouchée.

Méthode de préparation #

Commencez par préparer la pâte en mélangeant farine, sucre et sel. Intégrez le beurre puis laissez reposer au congélateur. Après, travaillez la pâte dans un robot culinaire et laissez-la reposer au réfrigérateur. Cela permet d’obtenir une pâte parfaitement feuilletée.

Pour la garniture, étalez la base de beurre de pomme sur la pâte et disposez soigneusement les tranches de pommes. Après cuisson, un nappage de confiture et de calvados vient parfaire le dessert. Servez cette merveille tiède pour un maximum de plaisir.

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

Temps de congélation : 30 minutes

Temps de réfrigération : 2 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

La tarte aux pommes de Yotam Ottolenghi est plus qu’un simple dessert, c’est une invitation à explorer des saveurs et des textures uniques. Chaque bouchée vous emmène dans un voyage où le traditionnel et le moderne se rencontrent pour créer quelque chose de totalement nouveau et absolument délicieux.

