Découvrez le brownie au skyr : une recette allégée pour savourer sans culpabilité

Un dessert américain revisité #

Né à la fin du 19e siècle, ce petit carré gourmand a su évoluer avec le temps, s’adaptant aux goûts et aux régimes alimentaires de chacun.

Aujourd’hui, le brownie se présente sous diverses formes, incorporant des noix, différents types de chocolat, et même des versions sans gluten ou allégées. C’est dans cette dernière catégorie que s’inscrit le brownie au skyr, une alternative plus saine mais tout aussi délicieuse.

Le skyr, ce produit laitier islandais similaire au yaourt, est réputé pour sa richesse en protéines et son faible taux de matières grasses. Il devient un substitut idéal au beurre dans les recettes de brownie, permettant de réduire considérablement les calories sans sacrifier la texture moelleuse qui fait le charme de ce dessert.

Outre le skyr, d’autres alternatives saines peuvent être utilisées pour alléger le brownie, comme la purée d’avocat ou de courgette. Ces ingrédients, bien que surprenants, maintiennent l’humidité du gâteau tout en apportant des fibres et des nutriments supplémentaires.

Comment préparer un brownie au skyr ? #

La préparation d’un brownie au skyr est simple et ne demande pas de compétences particulières en pâtisserie. Les ingrédients de base comprennent le skyr, des pépites de chocolat, de la farine, du lait écrémé, un œuf, du cacao en poudre, de la stevia, de l’huile de coco et de la levure chimique.

Le processus implique le mélange des ingrédients secs et humides séparément, avant de les combiner pour former une pâte lisse. Après une cuisson rapide au four, le brownie est prêt à être savouré, éventuellement agrémenté de quelques pépites de chocolat supplémentaires pour les plus gourmands.

Voici une liste simplifiée pour préparer votre brownie au skyr :

Préchauffer le four.

Mélanger les ingrédients secs et humides dans des bols séparés.

Combiner les deux préparations et bien mélanger.

Verser dans un moule et cuire.

Déguster tiède ou à température ambiante.

Ce brownie au skyr est non seulement une version plus saine mais offre également une excellente source de protéines, idéale pour les sportifs ou ceux qui surveillent leur consommation calorique. Alors, pourquoi ne pas tenter cette recette pour votre prochain dessert ou goûter sain ? Savourez chaque bouchée sans culpabilité !