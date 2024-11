Découvrez les secrets de la tarte aux pommes façon Yotam Ottolenghi pour régaler vos convives

Un voyage culinaire avec yotam ottolenghi #

L’utilisation de techniques raffinées et d’ingrédients de qualité supérieure fait de chaque bouchée un moment de pur plaisir.

La recette se distingue par une préparation méticuleuse de la pâte et une garniture riche qui équilibre parfaitement douceur et acidité. Cet article vous guide à travers les étapes pour réussir ce dessert qui enchantera vos papilles.

Les ingrédients clés pour une tarte réussie #

Pour la pâte, vous aurez besoin de 250 g de farine, un peu de sucre en poudre, une pincée de sel, du beurre froid coupé en cubes, de l’eau glacée et une touche de vinaigre de cidre. Ces composants sont essentiels pour obtenir une texture feuilletée et légère, qui est la base idéale pour la garniture.

La garniture, quant à elle, est composée de beurre de pomme épicé ou de compote de pommes, de pommes Granny Smith fraîchement tranchées, de jus de citron, de beurre fondu, de sucre en poudre, de confiture d’abricots et d’une touche de calvados pour relever le tout. Chaque ingrédient est choisi pour compléter les saveurs des autres.

étapes de préparation à ne pas manquer #

Commencez par préparer la pâte en mélangeant la farine, le sucre et le sel. Intégrer le beurre froid puis placer au congélateur avant de mixer brièvement. L’ajout d’eau et de vinaigre forme une pâte que vous devez travailler rapidement pour conserver sa friabilité.

Étalez la pâte et garnissez-la de beurre de pomme épicé avant d’ajouter les rondelles de pommes préparées. La cuisson se fait en deux temps pour assurer une texture parfaite tant de la pâte que des pommes. N’oubliez pas de badigeonner la surface avec un mélange de confiture et de calvados pour ajouter cette touche brillante et savoureuse.

Voici un résumé des informations pratiques pour ne rien oublier :

Nombre de personnes : 8

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

Temps de congélation : 30 minutes

Temps de réfrigération : 2 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

En suivant ces étapes et en utilisant des ingrédients de qualité, vous obtiendrez une tarte aux pommes qui non seulement respecte la tradition mais la transcende grâce à l’approche novatrice de Yotam Ottolenghi. Servez-la tiède ou à température ambiante, accompagnée de crème fraîche pour un dessert qui ravira tous vos invités.