Découvrez les secrets d’une chocolaterie belge : de la fève au délice, un voyage fascinant

Les premiers pas dans l’univers du chocolat #

C’est ce que nous avons exploré en visitant l’usine de la Chocolaterie Galler, située en Belgique. Le processus commence par la réception de chocolat liquide, déjà prêt à être transformé grâce aux recettes secrètes de la maison.

À l’intérieur de cette chocolaterie, des tuyaux acheminent ce chocolat précieux directement vers les différents ateliers de production. Loïc Damen, à la tête du département recherche et développement, joue un rôle crucial en équilibrant parfaitement les ingrédients pour obtenir des chocolats harmonieux et savoureux.

La technique délicate de l’enrobage #

L’enrobage est une méthode fascinante utilisée pour créer des pralines. Le cœur de la praline, ou le fourrage, est d’abord préparé et doit reposer pendant 24 heures sur des tables de marbre froides pour atteindre la texture parfaite, avant d’être enrobé de chocolat. Ce processus nécessite une précision extrême dans la température et la manipulation des ingrédients.

À lire Découvrez les secrets des crêpes bretonnes authentiques pour régaler vos convives en un clin d’œil

Après le repos, le fourrage est coupé en carrés par une guitare, un outil spécialisé qui permet une découpe précise. Ces carrés sont ensuite enrobés de chocolat dans une cascade continuant sur un tapis roulant, avant d’être décorés à la main, un ajout qui finalise la magie de la praline.

Le moulage, un procédé automatisé pour des créations uniques #

Contrairement aux pralines, la production des barres et tablettes de chocolat est plus automatisée grâce au moulage. Dans ce processus, le chocolat est coulé dans des moules préchauffés à la température idéale puis retournés pour former une coque parfaite. Cette étape est cruciale pour assurer la consistance et l’apparence brillante du chocolat.

Une fois la coque formée, elle est remplie de fourrage ou de praliné, distribué avec précision par une machine doseuse. Après un passage dans un tunnel de froid pour solidifier le tout, une dernière couche de chocolat est ajoutée pour sceller la barre ou la tablette, qui sera ensuite démoulée et prête pour l’emballage.

Liste des étapes clés dans la création d’une praline :

À lire Découvrez comment réaliser un flan pâtissier sans pâte, une recette légère qui ravira vos papilles

Préparation et repos du fourrage sur marbre froid.

Découpe précise à l’aide d’une guitare.

Enrobage de chocolat et décoration manuelle.

Visiter une chocolaterie comme Galler, c’est découvrir un monde où tradition et technologie se rencontrent pour créer des produits qui enchantent les sens. Chaque bâton, chaque tablette et chaque praline est le résultat d’un savoir-faire profond et d’une passion pour le chocolat. En Belgique, ce savoir-faire se transmet de génération en génération, perpétuant la réputation du pays comme l’un des meilleurs producteurs de chocolat au monde.