Découvrez pourquoi cette pièce de 2€ édition 2022 pourrait valoir jusqu’à 1800€ et comment vous pourriez en posséder une

Une édition limitée en hommage à Jacques Chirac #

Ces pièces ne sont pas seulement des moyens de paiement mais de véritables œuvres d’art numismatique.

Le design, signé par l’artiste Joaquin Jimenez, présente un portrait détaillé de Jacques Chirac entouré de symboles représentant son influence et son époque, comme le symbole de l’euro et le drapeau français. Ces détails ne sont pas seulement symboliques mais renforcent aussi la valeur historique et collectionnable de la pièce.

Variations et valeur de collection #

Deux versions de cette pièce ont été mises sur le marché : une version courante et une version collector en Belle Épreuve (BE). Si la version courante reste accessible, la version BE, tirée à seulement 10 000 exemplaires, a vu sa valeur s’envoler parmi les collectionneurs.

Initialement proposée à 25€, la pièce en version BE peut aujourd’hui atteindre des sommes considérables, parfois jusqu’à 1800€ pour des exemplaires bien préservés. Cette valorisation est due à la rareté, la qualité de frappe exceptionnelle et l’importance historique du sujet.

Comment identifier et valoriser cette pièce rare? #

Pour reconnaître cette pièce de 2€ Jacques Chirac, il est crucial d’examiner les détails du médaillon et les symboles spécifiques qui l’entourent. Une qualité de frappe impeccable et un numéro de série bas sont des indicateurs d’une version BE, beaucoup plus précieuse.

Si vous pensez détenir une telle pièce, il est recommandé de consulter un expert numismatique pour une évaluation précise. Cela pourrait non seulement confirmer l’authenticité de votre pièce mais aussi vous aider à comprendre sa valeur actuelle sur le marché.

Version courante accessible à un large public

Version collector BE très prisée par les collectionneurs

Design et symboles enrichissant la valeur historique et numismatique

Cette pièce de 2€ commémorative Jacques Chirac représente un croisement fascinant entre l’histoire politique de la France et le monde de la numismatique européenne. Pour les collectionneurs, c’est une occasion de posséder un fragment d’histoire; pour les autres, c’est peut-être l’opportunité de découvrir un trésor caché dans leur monnaie quotidienne. Gardez les yeux ouverts – vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez trouver dans votre porte-monnaie!

