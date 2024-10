Expérience gastronomique inédite à Bruxelles: découvrez les bulles élégantes de Virginie Taittinger

Un rendez-vous culinaire à ne pas manquer #

C’est ce que propose Virginie Taittinger en collaboration avec le restaurant The Poet, où une expérience unique de dégustation vous attend jusqu’au 28 décembre.

Le cadre choisit, la bibliothèque de The Poet, ne fait qu’ajouter à l’ambiance intimiste et raffinée. Cette bibliothèque est spécialement approvisionnée en ouvrages d’œnologie pour enrichir votre expérience, une collaboration pensée avec Filigranes, la plus grande librairie indépendante de Belgique.

Des créations culinaires qui éveillent les sens #

L’expérience se divise en deux parties: l’Early Evening Experience et la Late Evening Experience. La première vous propose une immersion dans le monde du champagne dès le début de soirée avec des amuse-bouches savamment préparés par le Chef Jérôme Ragon. Vous pourrez savourer un mini-croque-monsieur au comté et à la truffe, un toast de saumon fumé, entre autres délices.

La Late Evening Experience, quant à elle, est une célébration des saveurs sucrées. Oubliez le café gourmand classique pour une coupe de champagne accompagnée de mini-desserts comme une tropézienne ou un opéra, tous spécialement conçus pour accompagner et compléter la complexité des champagnes de Virginie Taittinger.

Choisissez votre expérience champagne #

Chaque expérience est proposée à 21 euros pour douze pièces, hors coût du champagne. Virginie Taittinger offre une sélection de cinq champagnes, incluant des créations uniques comme l’Extra Dry « macaron » 2009, élaboré en collaboration avec Ladurée. Les prix des bouteilles varient entre 131 et 217 euros, mais il est également possible de déguster un verre de champagne Brut ou Rosée, à partir de 21 euros.

Cette expérience n’est pas uniquement destinée aux connaisseurs. Elle est également ouverte à ceux qui souhaitent explorer l’univers du champagne dans un cadre exceptionnel et découvrir des bulles qui racontent une histoire de passion, de tradition et d’innovation.

Early Evening Experience pour débuter la soirée avec élégance.

Late Evening Experience pour terminer sur une note sucrée.

Une sélection variée de champagnes à découvrir.

Cette expérience de dégustation à Bruxelles est une occasion parfaite pour plonger dans l’univers du champagne tout en jouissant d’un cadre somptueux et de mets exquis. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les champagnes de Virginie Taittinger, une maison née de la passion et de l’innovation, dédiée à la création de cuvées qui sont à la fois un hommage à la tradition et une fenêtre sur l’avenir du champagne.

