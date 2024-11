Les clémentines et mandarines, ces fruits chéris des Belges, menacés de disparition imminente

Chaque année, quand les festivités de fin d'année approchent, les clémentines et les mandarines s'invitent dans les foyers belges, apportant avec elles leur douceur acidulée et leur parfum festif.

Un amour belge pour les agrumes festifs #

Ces petits agrumes, qui se placent juste derrière les pommes, les oranges et les bananes dans le cœur des Belges, sont non seulement délicieux mais également riches en vitamines.

Particulièrement prisés lors de la Saint-Nicolas et de Noël, ces fruits symbolisent la convivialité et la tradition. Toutefois, leur présence sur les tables pourrait bientôt devenir un souvenir, car ils sont menacés par des conditions climatiques extrêmes dans les régions productrices.

Des intempéries dévastatrices en Espagne #

Récemment, l’Espagne, notamment la région de Valence, a été frappée par des inondations catastrophiques qui ont eu un impact direct et sévère sur les cultures de clémentines et de mandarines. Les vergers, inondés, sont à risque de voir les fruits pourrir avant même d’être récoltés. Ces conditions météorologiques extrêmes posent un défi majeur pour les agriculteurs et les exportateurs.

En plus des dommages aux cultures, les infrastructures de transport ont été gravement affectées, rendant les routes impraticables. Cela complique l’acheminement des fruits vers les marchés, y compris vers la Belgique et la France, où les supermarchés commencent déjà à ressentir l’impact sur leurs stocks.

Conséquences économiques et alternatives possibles #

Le manque à gagner pour les producteurs et les distributeurs est considérable. Pour les consommateurs, cela se traduit par une disponibilité réduite et probablement une hausse des prix des clémentines et mandarines. Les ménages belges, qui dépensent en moyenne 7 euros par an pour ces agrumes, pourraient se tourner vers d’autres fruits ou vers des alternatives importées d’autres régions moins affectées.

À l’approche des fêtes, les consommateurs pourraient explorer de nouvelles traditions fruitières ou soutenir les producteurs locaux qui proposent des alternatives. Cela pourrait également être l’occasion de redécouvrir d’autres agrumes ou de soutenir les innovations en matière de culture résiliente face aux changements climatiques.

Bénéfique pour la mémoire et riche en vitamine C.

Moyenne de consommation en Belgique : 5,8 kg par personne par an.

Impact économique significatif pour les producteurs et distributeurs.

Face à ces défis, la solidarité et l’innovation seront cruciales pour préserver ces traditions culinaires chères aux Belges. Alors que les producteurs luttent pour s’adapter et survivre, le soutien des consommateurs et des politiques agricoles adaptées pourraient contribuer à surmonter cette épreuve. L’avenir des clémentines et des mandarines, si emblématiques des fêtes de fin d’année, dépendra de la capacité de tous à s’adapter à un climat en évolution.

