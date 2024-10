Les coulisses gourmandes du Salon du Chocolat 2024 à Paris : découvrez ce qui vous attend lors de cette édition incontournable

Découvrez les dates clés et les horaires d’ouverture #

Le Salon du Chocolat ouvrira ses portes du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre, de 10h à 19h. Cinq jours durant lesquels les gourmands pourront explorer un univers de douceurs et de créations chocolatées.

Le Parc des Expos de la Porte de Versailles se transformera en un véritable éden pour les amoureux du cacao, offrant un espace d’exposition de 20 000 m2 dédié entièrement à la chocolaterie et à la pâtisserie.

Les nouveautés à ne pas manquer #

Cette 29ᵉ édition sera particulièrement spéciale avec l’Arabie Saoudite à l’honneur. Une sculpture impressionnante de chameau, réalisée avec 230 kg de chocolat et mesurant plus de 2 mètres, dominera le salon. Ce chef-d’œuvre est l’œuvre de la designer saoudienne Budour Al Aqidi et du maître chocolatier Jean-Luc Decluzeau, après 230 heures de travail acharné.

Le thème des défilés de robes en chocolat sera « Le Voyage dans le temps », permettant aux visiteurs de s’immerger dans différentes époques à travers des créations audacieuses et innovantes. Un spectacle visuel inoubliable promettant de captiver tous les publics.

Un programme riche et varié pour tous #

Le Salon du Chocolat 2024 ne se limite pas à l’exposition de sculptures et de défilés. Il englobe également une multitude d’animations, de démonstrations et de dégustations qui sauront satisfaire petits et grands. Des figures emblématiques de la pâtisserie mondiale telles que Nina Métayer, Philippe Conticini et Jeffrey Cagnes seront présents pour partager leur savoir-faire à travers des Pastry Shows dynamiques.

Les expositions seront nombreuses et mettront en lumière l’art délicat de la pâtisserie d’excellence. Des compétitions, telles que le Trophée international de la pâtisserie chocolaterie française, feront vibrer les passionnés du métier, avec des candidats venus du monde entier pour démontrer leur talent.

Voici quelques points pratiques pour votre visite :

Assistez à deux défilés de robes en chocolat chaque jour, à 16h et à 17h.

Ne manquez pas la soirée inaugurale, qui a vu défiler des personnalités dans des tenues époustouflantes pour une bonne cause.

Consultez le programme détaillé sur le site officiel pour ne rien rater des événements qui vous intéressent.

Le Salon du Chocolat est une expérience unique qui ravit les papilles et les yeux. Cet événement est une célébration de la créativité, de l’innovation et de la passion pour le chocolat. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables, remplis de découvertes et de plaisirs gourmands. Venez explorer, déguster et vous émerveiller devant les talents des meilleurs artisans chocolatiers et pâtissiers du monde. Paris vous attend pour cette fête du chocolat, une édition 2024 qui promet d’être mémorable!