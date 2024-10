Les secrets pour réussir vos petits flans échalotes parmesan, un délice simple et savoureux

Les bases de la recette : ce qu’il vous faut savoir #

Cette préparation convient parfaitement pour deux personnes, nécessitant seulement 10 minutes de préparation et 35 minutes de cuisson. C’est une recette très facile à réaliser, même pour les débutants en cuisine.

Le degré de facilité de cette recette est un atout majeur. Pas besoin d’être un chef pour réussir ces flans qui allient la douceur des échalotes à la saveur intense du parmesan ou du pecorino.

Quels ingrédients pour vos flans ? #

La sélection des ingrédients est cruciale pour obtenir le meilleur goût. Vous aurez besoin de 250 g d’échalotes, 30 g de beurre, 2 œufs, 20 cl de lait, un quart de cuillère à café de muscade moulue, 50 g de parmesan ou pecorino râpé, de la ciboulette, ainsi que du sel et du poivre pour assaisonner.

Chaque ingrédient joue un rôle clé dans la texture et le goût des flans. Le parmesan apporte une touche de salinité et de richesse, tandis que la muscade ajoute une note subtilement épicée qui rehausse les saveurs des échalotes caramélisées.

Étapes de préparation : suivez le guide #

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Pendant ce temps, pelez et émincez les échalotes. Faites-les revenir dans une poêle avec du beurre jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Cette étape est essentielle pour libérer toute la douceur des échalotes.

Dans un saladier, mélangez les œufs, le lait, la muscade, le parmesan, le sel et le poivre. Ajoutez ensuite les échalotes dorées et de la ciboulette ciselée. Versez le tout dans des ramequins beurrés et enfournez pour environ 25 minutes. La réussite de vos flans dépend de cette cuisson délicate qui doit les rendre juste fermes et dorés.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Degré de difficulté : Très facile

En respectant ces étapes et en utilisant des ingrédients de qualité, vous obtiendrez des flans échalotes parmesan délicieusement fondants et savoureux. Servez-les chauds, accompagnés d’une salade de jeunes pousses pour un repas complet et équilibré. Laissez-vous séduire par cette recette simple qui saura ravir vos papilles et celles de vos convives.

