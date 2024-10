Redécouvrez le blondie, cette variante sans chocolat du brownie qui va égayer vos goûters

Imaginez une version caramélisée du célèbre brownie, sans une once de chocolat, mais tout aussi savoureuse et réconfortante.

Le blondie, une douceur caramel pour vos après-midis #

Voici le blondie, un gâteau au goût riche de caramel grâce à la cassonade qui lui confère cette couleur dorée si appétissante. Il est idéal pour un goûter ou une pause douceur à tout moment de la journée.

La texture du blondie est un délice en soi : un dessus légèrement craquelé qui donne envie de croquer dedans, et un cœur dense et moelleux qui fond délicieusement en bouche. Pour ceux qui cherchent une alternative au brownie, le blondie est une option à ne pas négliger, mêlant simplicité de préparation et plaisir gustatif.

Comment préparer un blondie parfait #

La préparation du blondie est à la portée de tous, ne requérant que quelques ingrédients basiques et un peu de votre temps. Vous aurez besoin de beurre fondu, de cassonade, d’un œuf, d’extrait de vanille, de levure chimique, de sel, et bien sûr, de farine. En moins de 25 minutes de cuisson, votre gâteau sera prêt à déguster.

Commencez par mélanger le beurre et le sucre dans un grand bol. Ajoutez l’œuf et la vanille, puis les ingrédients secs. Une fois la pâte bien lisse, étalez-la dans un moule beurré et laissez cuire. Le résultat est un blondie doré avec une odeur enivrante de caramel qui se répandra dans votre cuisine.

Personnalisez votre blondie pour plus de gourmandise #

Le blondie est une toile vierge pour les gourmands créatifs. Avant la cuisson, vous pouvez agrémenter la pâte de pépites de chocolat blanc ou noir, pour ceux qui ne peuvent pas se passer de chocolat. Pour une touche festive, pensez à ajouter des Smarties colorés, idéal pour un anniversaire ou une célébration spéciale.

Pour les amateurs de saveurs plus complexes, l’ajout de fruits secs comme des noix de pécan, des amandes ou des abricots secs peut enrichir la texture et le goût de votre gâteau. Les épices telles que la cannelle ou la cardamome sont également excellentes pour intensifier les saveurs automnales du blondie.

Voici une liste rapide des ingrédients nécessaires pour réaliser un blondie :

110 g de beurre fondu

220 g de cassonade bien tassée

1 gros œuf légèrement battu

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1/2 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

120 g de farine tout usage

Cette recette de blondie est non seulement facile à préparer, mais elle offre aussi une multitude de possibilités pour l’adapter à vos goûts. Que ce soit pour un goûter convivial ou une envie sucrée rapide, le blondie saura satisfaire toutes les papilles. Alors, laissez-vous tenter par ce délice doré et moelleux, et redécouvrez le plaisir d’un bon gâteau fait maison.