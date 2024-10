Redécouvrez le classicisme américain avec cette recette authentique de bagel au saumon fumé

La simplicité des ingrédients #

Pour réaliser le parfait bagel au saumon fumé à l’américaine, commencez par sélectionner un saumon fumé de Norvège de premier choix. Cette recette pour quatre personnes nécessite environ 240 grammes de saumon.

Les bagels, ces pains ronds à la texture dense, sont l’écrin idéal pour les garnitures. Quatre bagels, une poignée de feuilles de laitue fraîches, du chou blanc râpé, de la moutarde, du fromage frais et de la crème fraîche complètent la liste. Des touches finales comme le persil frais, une pincée de sel, de sucre et une pointe de poivre de Cayenne exalteront les saveurs.

Préparation du bagel, un art en soi #

La construction de ce sandwich commence par le découpage des bagels en deux. Déposez une feuille de laitue sur chaque base pour un croquant naturel. Le saumon fumé, délicatement posé sur la laitue, devient la vedette incontestée du plat.

Ensuite, dans un bol, mélangez le fromage frais avec de la crème fraîche et un peu de moutarde pour créer une liaison crémeuse. Assaisonnez avec du sel, du poivre de Cayenne et un soupçon de sucre, puis ajoutez le persil haché. Ce mélange est ensuite combiné avec le chou râpé et étalé sur la partie supérieure des bagels avant de les refermer délicatement.

Conseils pour une expérience optimale #

Pour ceux qui disposent de temps et souhaitent personnaliser leur repas, faire ses propres bagels peut ajouter une touche personnelle à la recette. La fabrication maison permet de contrôler la texture et la saveur du pain, éléments clés de ce sandwich.

Le choix du saumon est également crucial : optez pour un saumon bien fumé qui offre à la fois tendreté et une richesse de goût qui se marie bien avec la douceur du fromage frais et la vivacité de la moutarde. Servez immédiatement après la préparation pour garantir la fraîcheur des ingrédients et la meilleure expérience gustative.

Voici un résumé rapide des étapes à suivre :

Découper les bagels et préparer les bases avec la laitue.

Disposer le saumon fumé sur la laitue.

Mélanger fromage frais, crème, moutarde, assaisonnements et persil.

Combiner la sauce avec le chou râpé et étaler sur les dessus des bagels.

Refermer les bagels et servir frais.

Cette recette de bagel au saumon fumé capture l’essence de la cuisine américaine tout en offrant une explosion de saveurs qui ravira vos papilles. Parfaite pour un déjeuner ou un brunch, elle combine tradition et simplicité, promettant de régaler tous les convives.