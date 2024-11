Ces cannelés aux carottes réinventés : découvrez comment surprendre vos convives avec une recette simple et savoureuse

Pourquoi opter pour les cannelés aux carottes? #

Ils représentent une excellente manière d’introduire plus de légumes dans votre alimentation de manière ludique et originale. Parfaits pour un apéritif ou une petite entrée, leur texture moelleuse et leur goût subtil sauront convaincre même les palais les plus exigeants.

Faciles à préparer, ces petits délices sont aussi un excellent moyen de faire manger des légumes aux enfants sans qu’ils ne s’en rendent compte. Un avantage non négligeable pour les parents en quête de solutions créatives pour les repas familiaux.

Quels ingrédients pour ces petites merveilles? #

Pour réaliser environ 20 cannelés, vous aurez besoin de 4 carottes moyennes, un demi oignon rouge, 100 g de farine, un sachet de levure chimique, 18 cl de lait, 18 cl d’huile, trois œufs et 100 g de fromage râpé. Ces ingrédients simples sont souvent déjà présents dans votre cuisine, ce qui rend cette recette à la fois pratique et économique.

À lire Découvrez le rouge bordeaux : une couleur pleine de vie et d’histoire qui vous touchera profondément

Le choix des carottes, pour leur douceur et leur couleur, associé à la texture fondante du fromage râpé, crée un équilibre parfait entre douceur et caractère. L’oignon rouge, quant à lui, ajoute une légère touche piquante qui réveille le palais.

étapes de préparation : suivez le guide #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Épluchez et râpez finement les carottes et l’oignon rouge. Dans un grand saladier, mélangez la farine et la levure chimique. Intégrez ensuite le lait, l’huile et les œufs. Ajoutez les carottes, l’oignon et le fromage râpé. Assaisonnez de sel et de poivre selon votre goût.

Une fois votre préparation homogène, versez-la dans des moules à cannelés préalablement graissés. Enfournez pour 20 minutes ou jusqu’à ce que les cannelés soient dorés et fermes. Laissez-les tiédir quelques minutes avant de démouler.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Degré de difficulté : Facile

Les cannelés aux carottes sont une belle alternative aux recettes traditionnelles. Ils peuvent être servis chauds, tièdes, ou même froids, selon vos préférences. Pour une version encore plus légère, n’hésitez pas à réduire la quantité d’huile. Ces petits gâteaux salés sont parfaits pour accompagner une salade verte pour un repas léger ou pour être présentés lors d’un apéritif dinatoire.

À lire Découvrez comment réaliser la sauce nuoc cham, l’accompagnement parfait pour vos nems vietnamiens

Chaque bouchée de ces cannelés vous fera découvrir des textures et des saveurs qui se complètent à merveille, faisant de cette recette simple un véritable festin pour les sens. Laissez-vous tenter et réinventez la manière de consommer des légumes avec gourmandise et originalité.