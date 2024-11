Découvrez comment élever votre dîner avec un gratin mac & cheese à l’ail rôti et brocolis

Une introduction gourmande #

Le gratin Mac & Cheese à l’ail rôti, aux brocolis et Vacherin Fribourgeois AOP est ce plat idéal qui ravira les papilles des grands comme des petits.

Cet assemblage savoureux n’est pas seulement délicieux, mais aussi simple à préparer. Il est parfait pour une soirée cosy ou un repas familial dominical.

Les ingrédients clés #

Le secret de ce gratin réside dans la qualité des ingrédients. Pour commencer, vous aurez besoin de 450g de macaroni et 800g de brocolis frais, qui apportent la base croustillante et riche en nutriments. L’ail rôti, élément essentiel, offre une touche aromatique distinctive.

À lire Découvrez comment ces irrésistibles cannelés aux carottes vont enchanter vos papilles et égayer vos repas

Le Vacherin Fribourgeois AOP, un fromage suisse à la texture crémeuse et au goût riche, est utilisé généreusement. Environ 350g de ce fromage sont intégrés pour garantir chaque bouchée pleine de saveur.

Préparation du plat #

Commencez par préchauffer votre four et rôtir quelques gousses d’ail. Pendant ce temps, faites bouillir les brocolis pendant trois minutes, puis plongez-les dans l’eau froide pour conserver leur couleur vive. Les macaronis, cuits al dente, attendront à côté.

Dans une casserole, réalisez un roux avec du beurre et de la farine, puis incorporez progressivement du lait et de la crème. Ajoutez la moitié du fromage râpé dans cette béchamel onctueuse. Ensuite, mélangez les pâtes, les brocolis, et l’ail rôti dans cette sauce avant de transférer le tout dans un plat à gratin.

Voici les étapes simples pour la préparation :

À lire Voici comment transformer votre courge butternut en un délice crémeux avec des pâtes

Faites rôtir les gousses d’ail et préparez les brocolis et les pâtes.

Préparez la béchamel et incorporez le Vacherin Fribourgeois AOP.

Mélangez les pâtes, les brocolis, et l’ail avec la sauce, puis transférez dans un plat à gratin.

Saupoudrez du fromage restant et faites cuire jusqu’à ce que le dessus soit doré.

Enfin, enfournez le plat à 180°C pendant environ 25 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit joliment doré. Ce gratin doré et bubbling est prêt à conquérir votre table et offrir un moment de pure gourmandise.

Le gratin Mac & Cheese à l’ail rôti, aux brocolis et Vacherin Fribourgeois AOP est non seulement un plat réconfortant mais aussi une belle façon d’incorporer des légumes dans un repas principalement fromager. N’hésitez pas à ajouter une pincée de muscade dans votre béchamel pour une touche épicée supplémentaire ou à remplacer les brocolis par des épinards pour varier les plaisirs.

Avec ces conseils et cette recette, vous êtes prêt à impressionner et à régaler votre famille et vos amis avec un plat simple, élégant et incroyablement savoureux.