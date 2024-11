Découvrez comment préparer un délicieux curry de noix de saint-jacques au lait de coco, une recette simple et exquise

L'association des noix de Saint-Jacques et du lait de coco dans un curry offre une escapade culinaire mémorable.

Les secrets d’un plat exotique #

Cette recette, qui marie les saveurs de la mer avec la douceur tropicale du coco, est non seulement savoureuse mais aussi surprenante de simplicité.

La clé réside dans l’équilibre des épices avec le sucré de la courge butternut et le crémeux de la crème de coco. Un plat qui promet de transporter vos invités dans un voyage gustatif exotique dès la première bouchée.

Préparation des ingrédients #

Commencez par préparer vos légumes. La courge butternut doit être pelée et coupée en petits cubes, tandis que les carottes se tranchent en rondelles fines. L’oignon et l’ail, émincés, seront la base aromatique de votre plat.

Dans une sauteuse, chauffez un peu d’huile pour y faire revenir l’ail, l’oignon et une pincée de gingembre moulu. Cette étape est cruciale pour libérer les arômes qui imprégneront votre curry de notes chaudes et accueillantes.

Le cœur de la recette #

Après avoir fait revenir les aromates, ajoutez les carottes et la courge butternut. Laissez les légumes cuire doucement, ce qui leur permettra d’absorber les épices. Introduisez ensuite les lentilles corail et de l’eau juste à hauteur, puis laissez mijoter jusqu’à ce que tout soit tendre.

Le moment magique arrive avec l’ajout de la crème de coco mélangée à la pâte de curry rouge. Ce mélange, une fois versé dans la sauteuse, transforme le plat en un curry onctueux et parfumé. N’oubliez pas une touche de jus de citron vert pour un peu de piquant.

Les noix de Saint-Jacques, ajoutées en fin de cuisson, nécessitent une attention particulière pour qu’elles soient juste pochées, gardant ainsi toute leur tendresse. Une poignée de feuilles de coriandre fraîche ajoutées juste avant de servir apportera une fraîcheur bienvenue.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Degré de difficulté : Facile

En respectant ces étapes, votre curry de noix de Saint-Jacques au lait de coco sera un véritable succès. Servez ce plat principal avec des naans chauds pour un repas complet qui ravira tous les palais. L’exotisme de ce plat réside dans sa capacité à fusionner les saveurs de différents horizons pour un résultat à la fois riche et harmonieux. N’attendez plus pour essayer cette recette qui promet d’enchanter votre table et de satisfaire vos convives à la recherche de nouvelles expériences culinaires.