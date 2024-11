Découvrez comment préparer un gâteau au fromage blanc alliant goût et bienfaits santé

Pourquoi opter pour le gâteau au fromage blanc ? #

Riche en protéines et faible en calories, il se positionne comme une alternative saine aux gâteaux traditionnels. Une part de ce gâteau ne contient que 115 kcal, contre environ 200 kcal pour une part de gâteau au yaourt, ce qui en fait un excellent choix pour les gourmands soucieux de leur ligne.

Outre son faible apport calorique, le gâteau au fromage blanc est également riche en protéines. Une seule part apporte 7,8 g de protéines, ce qui représente environ 18 % des besoins quotidiens en protéines pour une femme adulte. Ces caractéristiques en font un dessert particulièrement adapté aux sportifs ou à ceux qui cherchent à augmenter leur apport en protéines.

Comment préparer un gâteau au fromage blanc ? #

La préparation de ce gâteau est à la portée de tous, même des débutants en cuisine. Commencez par séparer les blancs des jaunes d’œufs. Battez les blancs en neige avec une pincée de sel jusqu’à ce qu’ils soient fermes. Dans un autre récipient, mélangez le fromage blanc, la maïzena tamisée, l’arôme vanille et l’erythritol ou le sucre avec les jaunes d’œufs jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Intégrez ensuite délicatement les blancs en neige au mélange de fromage blanc, en veillant à ne pas les casser pour conserver la légèreté de la préparation. Versez le tout dans un moule préalablement huilé et faites cuire à 180°C pendant 40 minutes. Une fois cuit, laissez le gâteau refroidir à température ambiante avant de le réfrigérer pendant au moins quatre heures.

Quels accompagnements pour sublimer votre gâteau ? #

Ce gâteau au fromage blanc est exquis par lui-même, mais il peut être agrémenté de divers toppings pour le rendre encore plus gourmand. Pour une touche fruitée, ajoutez une couche de confiture de fraises sur le dessus. Si vous préférez quelque chose de plus riche, optez pour un filet de sirop d’érable, une cuillerée de pâte à tartiner au chocolat, ou même un peu de spéculos émietté. Ces ajouts, bien que délicieux, augmenteront le nombre de calories du dessert, alors choisissez selon votre goût et vos objectifs santé.

Les possibilités sont infinies et vous pouvez expérimenter avec différents fruits de saison ou des sauces dessert pour chaque occasion. L’important est de profiter de la richesse de ce gâteau tout en restant fidèle à vos préférences et besoins alimentaires.

Fromage blanc pour un apport protéiné

Maïzena pour la légèreté de la texture

Arôme vanille pour une note douce et parfumée

Erythritol ou sucre pour la touche sucrée

Œufs pour lier et enrichir le gâteau

Ce gâteau au fromage blanc séduit non seulement par sa simplicité et son goût, mais aussi par ses qualités nutritionnelles, offrant une option de dessert sain pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au plaisir d’une douceur sucrée. Que ce soit pour un événement spécial ou comme douceur après un repas, il promet d’impressionner et de satisfaire tous les palais.

