Découvrez comment réaliser la crème brûlée d’amélie poulain, un dessert emblématique du cinéma français

Un dessert de cinéma à votre table #

Imaginez apporter un peu de cette magie cinématographique dans votre propre cuisine.

Ce dessert, bien que raffiné, est surprenant de facilité. La préparation ne vous prendra que 20 minutes, suivie d’un repos de 4 heures pour atteindre la perfection.

Les ingrédients nécessaires #

Pour concocter ce délice pour six personnes, vous aurez besoin de composants simples mais de qualité. Commencez avec une gousse de vanille, qui est la clé pour un arôme profond et authentique. Vous aurez également besoin de 50 cl de crème fraîche liquide entière, six œufs, ainsi que de sucre blanc et roux pour la touche finale sucrée et caramélisée.

La qualité des ingrédients est cruciale ici. Optez pour une vanille de Madagascar pour un goût plus intense et assurez-vous que votre crème fraîche est bien entière pour un résultat plus onctueux.

La préparation, étape par étape #

La réalisation de ce dessert commence par l’infusion de la vanille. Fendez la gousse et grattez-en les graines. Faites chauffer la crème avec la gousse vide pour infuser l’arôme, ce qui prend environ 10 minutes. Pendant ce temps, battez les jaunes d’œufs avec le sucre et les graines de vanille jusqu’à obtenir une consistance mousseuse.

Une fois la crème infusée, incorporez-la délicatement au mélange d’œufs tout en remuant. Versez ensuite le tout dans des ramequins et cuisez au four au bain-marie à 160°C. L’étape finale, qui transforme la crème en une véritable crème brûlée, est le saupoudrage de sucre suivi d’un passage rapide au chalumeau pour caraméliser le dessus.

Voici les étapes essentielles pour servir ce dessert :

Préparez et infusez la crème avec la vanille.

Mélangez les jaunes d’œufs et le sucre, puis incorporez la crème.

Cuisez au bain-marie, puis caramélisez le sucre.

En suivant ces instructions simples, vous pourrez recréer chez vous l’un des desserts les plus emblématiques du cinéma français. Laissez-vous transporter à Montmartre, dans l’univers d’Amélie Poulain, en dégustant cette délicieuse crème brûlée.