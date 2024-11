Découvrez comment réinventer votre dessert avec cette tarte aux prunes alsacienne simple mais exquise

Un voyage gustatif en Alsace #

Légère, fruitée et incroyablement savoureuse, cette recette ravira vos papilles et celles de vos convives.

La préparation ne nécessite que quelques étapes simples et des ingrédients que vous pouvez facilement trouver dans votre cuisine ou votre marché local. Le résultat ? Un dessert qui parle d’amour et de tradition.

Les essentiels de la recette #

Pour commencer, vous aurez besoin de 300 grammes de pâte brisée, que vous pouvez acheter toute prête ou, pour les plus aventureux, faire maison. Les prunes, élément star de ce plat, peuvent varier selon vos préférences : quetsches, mirabelles ou reine-claudes, à vous de choisir.

Ajoutez à cela un peu de sucre, des œufs et de la crème fraîche pour une garniture onctueuse. Une cuillerée de semoule fine aidera à absorber le jus des prunes et à maintenir la base de la tarte croustillante et délicieuse.

Préparation pas à pas #

Le four préchauffé à 180°C, étalez votre pâte dans un moule préalablement fariné. C’est la première étape vers une tarte réussie. Les prunes, lavées et coupées en deux, sont disposées peau contre pâte sur le fond de tarte saupoudré de semoule.

Après une première cuisson de 15 minutes, un mélange d’œufs battus, de sucre et de crème fraîche est versé sur les prunes. La tarte retourne ensuite au four pour que la magie opère pendant 20 minutes supplémentaires, transformant vos ingrédients simples en un dessert divin.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Ce dessert peut se décliner avec une variété de fruits selon les saisons. Imaginez cette même tarte avec des pommes, des abricots, des cerises, des figues ou encore des myrtilles. Chaque fruit apporte sa touche unique, mais tous promettent un résultat spectaculaire et gourmand.

La tarte aux prunes à l’alsacienne n’est pas seulement un dessert, c’est une porte ouverte sur l’authenticité et la richesse culinaire de l’Alsace. Elle permet à chaque cuillère de raconter une histoire, celle d’un terroir riche et d’une tradition qui se perpétue à travers les âges. Alors, n’attendez plus pour apporter cette touche alsacienne à votre table et partager un moment de pure gourmandise.