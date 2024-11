Découvrez le malabi : un flan oriental à l’eau de fleur d’oranger pour égayer vos papilles

Une douceur orientale à découvrir #

Ce dessert oriental, à la fois doux et parfumé, est une alternative rafraîchissante aux flans traditionnels. Parfait pour conclure un repas sur une note légère et exotique, le malabi séduit par son subtil arôme de fleur d’oranger.

Cette spécialité, peu connue en dehors des frontières du Moyen-Orient, commence à faire son chemin dans les menus des restaurants européens grâce à sa simplicité et son goût distinctif. Le malabi combine la douceur de la crème et la fraîcheur du sirop de rose pour un résultat absolument irrésistible.

La recette pas à pas #

Réaliser un malabi chez soi est étonnamment simple. Le processus commence par mélanger de la crème, du lait, du sucre et un peu de farine ou de maïzena pour épaissir la préparation. L’ajout de fleur d’oranger transforme ce mélange en une crème onctueuse et parfumée.

Une fois que la base est prête et refroidie, elle est généralement versée dans des ramequins. Juste avant de servir, un sirop léger de rose est ajouté pour compléter la douceur du flan. Pour une touche finale croquante, des cacahuètes concassées sont saupoudrées sur le dessus.

Où déguster le meilleur malabi à paris ? #

Si l’envie de découvrir le malabi dans un cadre authentique vous tente, le restaurant Nissi à Paris est l’endroit idéal. Ce petit établissement offre une évasion culinaire directement dans le 9e arrondissement, où le malabi est présenté selon la recette traditionnelle.

Outre le malabi, Nissi propose également une gamme de plats inspirés de la cuisine levantine. Chaque plat est préparé avec soin, utilisant des ingrédients frais et des recettes qui reflètent les traditions culinaires de la région.

Voici une liste pour vous aider à préparer un malabi parfait :

250 ml de crème liquide

650 ml de lait

75 g de sucre

35 ml de fleur d’oranger

70 g de farine ou maïzena

30 ml de sirop de rose

50 ml d’eau

Des cacahuètes concassées pour la garniture

Le malabi est plus qu’un simple dessert ; c’est une expérience culinaire qui transporte les sens vers des territoires lointains et exotiques. N’attendez plus pour intégrer cette douceur à votre répertoire gastronomique et surprendre vos invités avec quelque chose de nouveau et d’original. Bonne dégustation !