Les biscuits Finger ont disparu des rayons : comprendrez-vous pourquoi cet icône gourmand manque à l’appel ?

La mystérieuse disparition des biscuits Finger #

Or, depuis le printemps 2024, ces gourmandises semblent avoir totalement disparu des étalages. Qu’est-ce qui a bien pu se passer ?

Les Finger, introduits en France en 1981, ne sont plus que de lointains souvenirs sur les étagères. Adultes et enfants, tous se posent la même question : pourquoi ces biscuits, ayant conquis le cœur de tant de Français, ne sont-ils plus disponibles à la vente ?

Une distribution en suspens #

Libération a levé le voile sur cette énigme le 30 octobre dernier, révélant que ce n’était pas une simple rupture de stock localisée. En effet, la distribution des Finger a été interrompue sur tout le territoire national. Mais pourquoi un tel arrêt ? La réponse est complexe et implique plusieurs acteurs du marché international.

À lire Découvrez le rouge bordeaux : une couleur pleine de vie et d’histoire qui vous touchera profondément

Mondelez International, bien que propriétaire de la marque, ne produit ni ne distribue directement les Finger en France. Ces biscuits étaient acheminés via un distributeur intermédiaire jusqu’au printemps dernier. La discontinuité de cette distribution pose désormais un problème majeur pour les amateurs de ces douceurs.

Un espoir de retour sur le marché ? #

La situation n’est pas pour autant désespérée. Lightbody Europe, le distributeur précédemment mentionné, indique que la décision d’arrêter la distribution n’était pas de son ressort. Cela pourrait signifier que la porte reste ouverte à un potentiel retour des Finger, dépendant des décisions du fabricant et des négociations futures.

Du côté de Cadbury France, une lueur d’espoir subsiste : des démarches sont explorées pour relancer ces biscuits emblématiques sur le marché français. Les fans peuvent donc garder espoir de retrouver leur biscuit préféré sur les étagères dans un futur proche.

Les Finger sont absents du marché depuis le printemps 2024.

La distribution en France a été interrompue, sans communication préalable.

Possibilité d’un retour grâce aux efforts de Cadbury France.

Ce cas illustre bien les défis logistiques et stratégiques auxquels les multinationales sont confrontées lorsqu’il s’agit de satisfaire les attentes des consommateurs locaux. Les amateurs de Finger doivent donc patienter et croiser les doigts, en espérant que ces biscuits croquants au chocolat reviennent bientôt garnir les rayons de leurs magasins préférés.

À lire Découvrez comment réaliser la sauce nuoc cham, l’accompagnement parfait pour vos nems vietnamiens