Retraités, réjouissez-vous : deux nouvelles aides de l’Agirc-Arrco pour adoucir votre quotidien

L'Agirc-Arrco, acteur majeur de la retraite complémentaire, a récemment introduit deux services innovants destinés à améliorer la qualité de vie des personnes âgées de plus de 75 ans.

Découverte de deux services gratuits pour les seniors #

Ces initiatives visent à briser l’isolement et à faciliter le quotidien de nos aînés.

Ces services, « Sortir Plus » et « Aide momentanée à domicile », sont entièrement gratuits, couverts par votre caisse de retraite complémentaire. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des seniors qui cherchent une assistance dans leur vie quotidienne.

« Sortir Plus » : une bouffée d’air frais pour les seniors #

Le service « Sortir Plus » offre une solution d’accompagnement pour les retraités désireux de sortir de chez eux, que ce soit pour une balade, une visite familiale ou un rendez-vous médical. L’Agirc-Arrco prend en charge l’organisation et les coûts de ces sorties, garantissant ainsi accessibilité et sécurité.

À lire Anticipez les changements : Comment les prochaines augmentations de retraites affecteront vos finances

Que vous ayez besoin d’un soutien pour marcher ou pour vous transporter, ce service adapte son aide selon vos besoins spécifiques, rendant chaque sortie agréable et sans tracas.

L’aide momentanée à domicile : un support temporaire chez vous #

Pour ceux qui traversent une période difficile due à une convalescence ou un handicap temporaire, l’Agirc-Arrco propose l’« Aide momentanée à domicile ». Ce service temporaire assiste les retraités dans les tâches ménagères, les courses ou même la préparation des repas.

Entièrement financée par la retraite complémentaire, cette aide consiste en 10 heures d’assistance réparties sur six semaines. Pour y prétendir, plusieurs critères doivent être remplis, notamment l’âge, l’absence d’autres aides sociales et une incapacité temporaire à gérer les activités quotidiennes sans assistance.

Percevoir une retraite complémentaire Agirc-Arrco

Avoir au moins 75 ans

Ne pas bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou d’un plan d’aide personnalisé

Être dans l’incapacité temporaire d’effectuer soi-même certaines tâches du quotidien

La mise en place de ces services par l’Agirc-Arrco démontre un engagement fort envers le bien-être des seniors, en leur offrant des solutions pratiques pour surmonter l’isolement et les difficultés du quotidien. Pour bénéficier de ces services, les retraités doivent simplement contacter la caisse à travers son service client ou son site web, et tout sera organisé pour eux.

À lire Les changements majeurs des retraites en 2025 : ce que cela signifie pour votre pension de base

En somme, l’Agirc-Arrco continue de jouer un rôle crucial dans l’amélioration de la vie des seniors, non seulement en sécurisant leur retraite mais aussi en enrichissant leur quotidien par des services adaptés et prévenants. Un bel exemple de solidarité et de soutien pour nos aînés.