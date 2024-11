Vieillir en douceur : découvrez les deux nouvelles aides méconnues de l’Agirc-Arrco pour les seniors

Le vieillissement de la population est un défi que la société doit relever avec compassion et innovation.

Une innovation bienvenue pour les seniors #

À cet égard, l’Agirc-Arrco, acteur majeur de la retraite complémentaire, a introduit deux nouveaux services gratuits destinés à améliorer le quotidien des seniors de plus de 75 ans.

Ces services, « Sortir Plus » et « Aide momentanée à domicile », sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, facilitant leur autonomie et leur intégration sociale, tout en luttant efficacement contre l’isolement.

« Sortir Plus » : respirez l’air frais en toute sécurité #

Le service « Sortir Plus » est une aubaine pour ceux qui aspirent à plus de liberté dans leurs activités quotidiennes. Que ce soit pour une promenade, une visite chez le coiffeur ou même un rendez-vous médical, l’Agirc-Arrco propose un accompagnement personnalisé pour ces sorties, à pied ou en voiture.

Ce service est non seulement une bouffée d’oxygène littérale mais aussi métaphorique, permettant aux seniors de maintenir une vie sociale active sans les tracas liés à la mobilité réduite.

L’aide momentanée à domicile : un soutien précieux au quotidien #

Le deuxième service, « Aide momentanée à domicile », est tout aussi vital. Il offre jusqu’à 10 heures d’assistance à domicile, réparties sur six semaines, pour aider dans les tâches quotidiennes telles que les courses, le ménage ou la préparation des repas.

Particulièrement utile en cas de handicap temporaire ou de convalescence, ce service vise à pallier l’absence temporaire de proches habituellement aidants, garantissant que les besoins fondamentaux ne soient jamais négligés.

Voici les critères à remplir pour bénéficier de ces services :

Être bénéficiaire d’une retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Avoir 75 ans ou plus.

Ne pas être déjà bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou d’un plan d’aide personnalisé.

Souffrir d’une incapacité temporaire d’effectuer certaines tâches du quotidien.

Il est essentiel de noter que ces aides sont entièrement prises en charge par l’Agirc-Arrco, soulignant leur engagement envers le bien-être des seniors. Pour bénéficier de ces services, les inscriptions se font simplement par téléphone ou via le site internet dédié, avec des délais spécifiés pour chaque service.

En ces temps où la solidarité intergénérationnelle est plus nécessaire que jamais, ces initiatives de l’Agirc-Arrco offrent non seulement un soutien pratique mais aussi un message fort : la société n’oublie pas ses aînés. Ces services ne sont pas seulement des aides, ils sont des manifestations de respect et de reconnaissance envers ceux qui ont tant contribué au tissu de notre nation.