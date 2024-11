Vous avez plus de 75 ans ? Découvrez les aides surprenantes pour votre quotidien offertes par l’Agirc-Arrco

Deux nouveaux services pour améliorer le quotidien des seniors #

Pour répondre à ces défis, l’Agirc-Arrco a lancé deux initiatives remarquables destinées à enrichir la vie des personnes de plus de 75 ans. Ces services, « Sortir Plus » et « Aide momentanée à domicile », sont entièrement financés par l’Agirc-Arrco, sans frais pour les bénéficiaires.

Ces programmes visent à réduire l’isolement et à fournir une assistance pratique dans les activités quotidiennes, offrant ainsi une meilleure qualité de vie et plus d’autonomie aux seniors.

« Sortir Plus » : la liberté de bouger #

Le service « Sortir Plus » offre un accompagnement pour les sorties en extérieur, que ce soit pour des promenades, des visites familiales, des rendez-vous médicaux ou même des séances chez le coiffeur. L’Agirc-Arrco prend en charge l’organisation et les coûts associés à ces déplacements, qu’ils soient effectués à pied ou en voiture.

Cette aide est précieuse pour ceux qui ressentent le besoin d’air frais mais hésitent à sortir seuls. Elle permet de maintenir une vie sociale active, crucial pour le moral et la santé mentale à cet âge.

Assistance à domicile temporaire pour surmonter les défis #

L’« Aide momentanée à domicile » est un service conçu pour ceux qui traversent une période difficile en raison d’une maladie, d’un handicap temporaire ou d’un retour d’hospitalisation. Cette aide comprend jusqu’à 10 heures d’assistance réparties sur six semaines pour aider avec les courses, le ménage ou la préparation des repas.

Pour bénéficier de ce service, il faut remplir certaines conditions telles que recevoir une retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco et ne pas être éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie. Ce soutien temporaire est vital pour permettre une récupération en toute sérénité sans pression additionnelle.

Voici un résumé des avantages procurés par ces services :

Accompagnement personnalisé pour les sorties.

Assistance pratique à domicile en cas de besoin.

Services entièrement financés par l’Agirc-Arrco.

Contribution à la réduction de l’isolement des seniors.

Pour profiter de ces services, les inscriptions se font facilement par téléphone ou via le site internet dédié, permettant une organisation rapide et efficace. Les retraités peuvent donc anticiper sereinement leurs besoins d’assistance, sachant qu’ils seront soutenus par leur caisse de retraite complémentaire.

Si vous ou un proche êtes concerné, n’hésitez pas à vous renseigner pour bénéficier de ces précieuses aides. Elles représentent une opportunité d’améliorer considérablement la qualité de vie des seniors, leur permettant de vivre leur retraite de manière plus agréable et sécurisée.