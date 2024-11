Vous aidez un proche dépendant ? Découvrez les nouvelles mesures qui vont changer votre quotidien en 2025

Une réforme attendue du congé de proche aidant #

Cette mesure vise à offrir plus de flexibilité et un meilleur soutien financier.

Le dispositif, qui permet actuellement de suspendre son activité professionnelle pour se consacrer à un proche, sera enrichi pour répondre aux besoins croissants des aidants face au vieillissement de la population.

L’allocation de proche aidant boostée pour plus de soutien #

À partir de janvier 2025, l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) deviendra rechargeable, permettant ainsi son utilisation pour plusieurs proches dépendants tout au long de la carrière de l’aidant. Cette évolution est une réponse directe à la multi-aidance qui devient de plus en plus fréquente.

À lire Quelles sont les trois meilleures eaux en bouteille pour votre santé ? Découvrez les choix approuvés par 60 millions de consommateurs

Les changements incluent la possibilité de bénéficier de l’allocation jusqu’à trois fois supplémentaires avec un plafond augmenté à 264 jours d’allocations sur l’ensemble de la carrière, et un montant journalier revalorisé.

Impact et perspectives pour les aidants en France #

Alors que ces ajustements offrent des perspectives positives, certains défis subsistent. Par exemple, les aidants s’occupant exclusivement de proches malades sans handicap reconnu restent à ce jour non couverts par cette allocation. Cette situation souligne le besoin d’une révision continue des politiques publiques concernant le soutien aux aidants.

Le tableau ci-dessous illustre les situations actuellement couvertes par l’AJPA ainsi que celles qui ne le sont pas, mettant en lumière les limites du système actuel et les possibilités d’amélioration.

Situations couvertes : Proche handicapé, Proche en perte d’autonomie, Jusqu’à 4 proches aidés sur la carrière.

Proche handicapé, Proche en perte d’autonomie, Jusqu’à 4 proches aidés sur la carrière. Situations non couvertes : Proche malade (sans handicap reconnu), Aidant non salarié, Au-delà de 4 proches aidés.

L’extension de ces mesures pourrait non seulement améliorer la qualité de vie des aidants et de leurs proches, mais également contribuer à une société plus inclusive et solidaire. En reconnaissant et en soutenant davantage ceux qui prennent soin des autres, nous renforçons les valeurs de compassion et de responsabilité collective qui sont essentielles à notre cohésion sociale.

À lire Anticipez les changements : Comment les prochaines augmentations de retraites affecteront vos finances