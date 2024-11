Découvrez comment faire un pain à l’avoine glacé à la compote de pommes pour ravir vos invités!

Préparez vos ingrédients #

Vous aurez besoin de 250 ml et 335 ml d’eau tiède, 2 cuillères à café de levure sèche active, 2 cuillères à soupe de sucre, et 2 cuillères à soupe de beurre.

Suivent 480 grammes de farine, 100 grammes d’avoine, une cuillère à café de sel et 250 grammes de compote de pommes. Cette combinaison d’ingrédients simples promet de transformer votre expérience culinaire.

Le processus de préparation #

Commencez par mélanger dans un grand bol l’eau, la levure, le sucre et le beurre. Laissez ce mélange reposer pendant 10 minutes pour activer la levure. Ajoutez ensuite la farine, l’avoine et le sel. Il est important de bien mélanger ces éléments avant de commencer à pétrir la pâte.

Pétrissez avec énergie pendant environ 10 minutes. Le pétrissage est crucial pour développer le gluten, ce qui donnera à votre pain sa texture élastique et moelleuse. Une fois le pétrissage terminé, couvrez la pâte et laissez-la lever pendant environ une heure et demie.

La cuisson et le glaçage #

Après que la pâte ait doublé de volume, donnez-lui une forme adéquate avant de la placer dans un moule à pain préalablement huilé. Couvrez-la d’un linge propre et laissez-la lever une seconde fois. Préchauffez votre four à 190 °C pendant ce temps.

Une fois que la pâte a suffisamment levé, enfournez pour environ 25 à 30 minutes. L’odeur alléchante qui se répandra dans votre cuisine est un avant-goût du plaisir qui vous attend. Après la cuisson, laissez le pain refroidir avant de le glacer. Pour le glaçage, utilisez la compote de pommes pour badigeonner généreusement le dessus du pain.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Temps de repos : 1 heure 10 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

La réalisation de ce pain à l’avoine n’est pas seulement une activité culinaire, c’est une expérience enrichissante qui mène à un résultat délicieusement réconfortant. Chaque bouchée de ce pain moelleux, enrichi par le doux glaçage à la compote de pommes, promet de satisfaire et d’émerveiller vos convives. Laissez-vous tenter par cette recette simple mais impressionnante, et transformez un repas ordinaire en un moment de pur plaisir gustatif.

