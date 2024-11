Voici comment réaliser un pudding de chia au kiwi et matcha pour ravir vos papilles et étonner vos amis

Le pudding de chia au kiwi, thé matcha et copeaux de noix de coco est une recette à la fois simple et surprenante.

La simplicité rencontre l’exotisme #

Avec seulement quelques minutes de préparation et une heure de repos, vous pouvez créer un dessert qui allie santé et gourmandise. Ce dessert léger est parfait pour conclure un repas ou pour une collation rafraîchissante.

En effet, ce pudding ne requiert pas seulement un minimum d’efforts mais il est également très économique. Les ingrédients nécessaires sont faciles à trouver et bon marché, ce qui en fait une option idéale pour un dessert quotidien ou pour des occasions spéciales.

Les ingrédients clés dévoilés #

La base de ce pudding est constituée de graines de chia, réputées pour leur richesse en oméga-3, fibres et protéines. Mélangées à 250 ml de lait d’amande, elles forment un gel onctueux après avoir reposé. Le kiwi, coupé en tranches, apporte une touche de fraîcheur et une dose supplémentaire de vitamine C.

Le thé matcha, quant à lui, ajoute une couleur vibrante et un goût distinctif qui se marie parfaitement avec la douceur de la noix de coco. Les copeaux de noix de coco grillés introduisent une texture croquante et un goût tropical qui transforme ce dessert en une véritable escapade culinaire.

Préparation pas à pas #

Pour préparer ce délicieux pudding, commencez par mélanger les graines de chia et le lait d’amande dans un bol. Laissez reposer le mélange au réfrigérateur pendant une heure pour permettre aux graines de chia de gonfler et de gélifier. Pendant ce temps, préparez les autres composants.

Grillez légèrement les copeaux de noix de coco jusqu’à ce qu’ils soient dorés, ce qui exaltera leur saveur. Coupez le kiwi en fines tranches. Une fois le mélange de chia prêt, ajoutez le thé matcha et mélangez bien pour une couleur uniforme. Servez en couches avec les tranches de kiwi et saupoudrez de copeaux de noix de coco grillés pour un fini parfait.

Voici les étapes essentielles pour réaliser ce dessert:

Combinez les graines de chia avec le lait d’amande et laissez reposer au frais.

Torréfiez les copeaux de noix de coco pour intensifier leur saveur.

Incorporez le thé matcha au mélange de chia.

Dressez le pudding en alternant les couches de chia et de kiwi, et terminez par une couche de noix de coco.

En résumé, ce pudding de chia n’est pas seulement un régal pour les papilles, mais aussi pour les yeux. Avec ses couches colorées et ses textures variées, il est sûr d’impressionner tout convive. Facile à préparer, délicieux et sain, il coche toutes les cases d’un dessert parfait. N’hésitez pas à le personnaliser avec d’autres fruits ou garnitures selon vos préférences et les saisons. Bon appétit!