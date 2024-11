Voici comment réaliser une panna cotta au kiwi à la fois onctueuse et rafraîchissante pour régaler vos invités

Introduction à la panna cotta au kiwi #

Avec sa texture crémeuse et son goût subtil de kiwi, ce dessert est parfait pour conclure un repas sur une note légère et rafraîchissante.

Facile à préparer, cette recette ne demande que quelques minutes de préparation active et promet de grandes saveurs avec un minimum d’effort. Suivez ce guide pour réussir à coup sûr une panna cotta qui éblouira vos convives.

Quels ingrédients pour votre panna cotta? #

Pour réaliser cette délicieuse panna cotta au kiwi, vous aurez besoin de quelques ingrédients clés qui se marient parfaitement. La base de la recette inclut 250 ml de crème liquide entière, 50 g de sucre, et 2 feuilles de gélatine pour la texture idéale.

Le kiwi, élément star de ce dessert, apporte une touche de fraîcheur et une légère acidité qui balance la douceur de la crème. Une gousse de vanille ou un peu d’extrait enrichira votre dessert d’une note aromatique et chaleureuse.

Étapes de préparation #

Commencez par faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide. Pendant ce temps, chauffez doucement la crème avec le sucre et la vanille dans une casserole. Il est important de remuer régulièrement pour dissoudre le sucre sans faire bouillir la crème.

Une fois la crème bien chaude, retirez la casserole du feu, intégrez les feuilles de gélatine essorées, et mélangez jusqu’à ce qu’elles soient complètement dissoutes. Versez ensuite la préparation dans des verrines ou moules individuels et laissez refroidir avant de réfrigérer.

Liste des étapes clés :

Ramollir les feuilles de gélatine.

Chauffer la crème avec le sucre et la vanille.

Dissoudre la gélatine dans la crème chaude.

Refroidir et réfrigérer la préparation.

Une fois que la panna cotta a pris, vous pouvez la démouler et la garnir de rondelles ou de dés de kiwi frais. Pour une touche finale, ajoutez un filet de miel pour un dessert encore plus gourmand.

En choisissant de servir cette panna cotta au kiwi, vous offrez non seulement un dessert exquis mais aussi un moment de douceur que vos invités ne sont pas prêts d’oublier. Légère, fruitée et incroyablement onctueuse, elle s’adapte à toutes les occasions, des plus décontractées aux plus formelles.