Découvrez comment sublimer vos coings avec ce crumble aux amandes : une recette simple et délicieuse

Ce crumble aux coings et aux amandes est l'alliance parfaite entre douceur et croquant.

Introduction à la recette #

Idéal pour un dessert familial ou pour finir un repas sur une note de légèreté, ce plat combine la texture fondante des coings avec le croustillant d’un crumble riche en amandes.

Simple à réaliser, cette recette ne demande que peu de préparation et utilise des ingrédients abordables, ce qui la rend accessible à tous les cuisiniers amateurs désireux de surprendre et de régaler leurs convives.

Les ingrédients clés #

La base de notre crumble repose sur quelques ingrédients essentiels : des coings frais, de la farine, du sucre en poudre, de la poudre d’amandes, du beurre, un soupçon de cannelle et une pincée de sel. Chaque composant joue un rôle crucial dans la texture et le goût final du dessert.

Les coings, avec leur goût distinctif, sont le cœur de cette recette. Ils sont complétés par la douceur de la poudre d’amandes et le croustillant de la pâte à crumble, faisant de chaque bouchée une expérience en soi.

Étapes de préparation #

La préparation de ce crumble se décompose en plusieurs étapes simples. Commencez par mélanger dans un grand bol la farine, le sel, la poudre d’amandes et le sucre. Incorporez le beurre coupé en dés jusqu’à obtenir une consistance sableuse. Mettez cette préparation au frais le temps de préparer les coings.

Les coings doivent être épluchés, coupés en dés, puis cuits avec du sucre et de la cannelle jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres. Une fois cette préparation prête, disposez les fruits dans un plat à gratin, recouvrez du mélange crumble et enfournez. Le résultat est un dessert chaud, parfumé et irrésistiblement gourmand.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 35 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

À déguster tiède, ce crumble se marie parfaitement avec une boule de glace vanille ou une cuillerée de crème chantilly maison. L’équilibre entre la chaleur du crumble et la fraîcheur de l’accompagnement crée un contraste sublime qui ravira vos papilles.

En suivant ces directives simples, vous obtiendrez un dessert qui non seulement réchauffera les cœurs mais aussi apportera une touche d’originalité à votre table. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajustant la quantité de cannelle ou en ajoutant d’autres épices selon vos préférences. Bonne dégustation !