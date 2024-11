Quels changements pour votre héritage ? Nouveau seuil d’abattement à 120 000 euros, découvrez comment cela impacte vos finances !

Modification des règles de succession #

Avec l’introduction d’un amendement récent, il est envisagé d’augmenter l’abattement pour les successions directes. Actuellement fixé à 100 000 euros, ce montant pourrait passer à 120 000 euros. Cette initiative vise à alléger le fardeau fiscal des familles et à encourager la transmission intergénérationnelle des richesses.

L’amendement a été voté par l’Assemblée nationale le 24 octobre dernier, dans le cadre du projet de loi finances 2025. Ce changement pourrait non seulement faciliter la gestion du patrimoine familial mais aussi stimuler la dynamique économique par une meilleure circulation de l’argent entre les générations.

Les impacts sur la transmission du patrimoine #

Si cet amendement entre en vigueur, les parents pourront transmettre une partie plus importante de leur patrimoine à leurs enfants sans imposition. Cette réforme pourrait inciter les familles à planifier plus activement leur succession, en profitant de cette fenêtre fiscale plus clémente. Actuellement, tout montant hérité au-delà de l’abattement est taxé selon un barème progressif pouvant atteindre jusqu’à 46%, ce qui peut représenter une charge significative.

À lire Les retraités pourraient-ils bientôt bénéficier d’une réduction d’impôts inattendue ? Découvrez les détails de cette proposition qui fait débat

De plus, cette mesure pourrait être particulièrement bénéfique pour les jeunes générations, souvent confrontées à des défis économiques comme l’accès au logement ou le financement des études supérieures. En augmentant l’abattement, l’amendement pourrait ainsi contribuer à un meilleur équilibre économique entre les générations.

Réactions et perspectives #

Cet amendement a suscité diverses réactions au sein de la population et des experts financiers. Certains y voient une opportunité de renforcer les liens familiaux et de sécuriser l’avenir financier des enfants. D’autres, cependant, restent sceptiques quant à son efficacité long terme, notamment en raison des incertitudes entourant son financement et sa pérennité dans le temps.

Il est également crucial de considérer que cet amendement pourrait être remis en question par l’utilisation du recours 49.3, un mécanisme permettant au gouvernement de passer outre le vote parlementaire. La situation reste donc en suspens, et les familles françaises attendent de voir si ces changements deviendront une réalité durable.