Découvrez comment préparer un saumon glacé au miso en Airfryer : un repas simple qui ravira vos papilles en moins de 40 minutes

Imaginez un plat qui mêle la douceur et les saveurs umami dans une harmonie parfaite.

Introduction à la recette #

Le saumon glacé au miso, préparé dans un Airfryer, offre une expérience gustative unique, idéale pour un dîner raffiné et rapide. Prêt en seulement 40 minutes, ce plat est à la fois simple à réaliser et impressionnant.

Le saumon, riche en oméga-3 et en protéines, se marie à la perfection avec le miso, apportant une touche de cuisine japonaise à votre table. Suivez ce guide pour réussir un saumon glacé au miso qui étonnera vos convives.

Les ingrédients nécessaires #

Pour commencer, assurez-vous d’avoir tous les ingrédients nécessaires pour préparer ce délicieux plat pour quatre personnes. La fraîcheur des produits est clé pour un résultat optimal.

600 g de filets de saumon sans peau, finement tranchés

55 g de pâte miso jaune

2 cuillères à soupe de mirin (vin de riz japonais)

2 cuillères à café de sucre en poudre

2 cuillères à café de poudre de dashi (bouillon japonais)

Feuilles d’amarante et shichimi togarashi pour le service

En option, vous pouvez ajouter des graines de sésame et des quartiers de citron vert pour garnir et enrichir les saveurs de votre plat.

Étapes de préparation #

La préparation de ce saumon nécessite quelques étapes simples mais essentielles. Voici comment procéder pour maximiser les saveurs et la texture de votre poisson.

Commencez par préchauffer votre Airfryer à une température élevée. Pendant ce temps, mélangez dans un bol moyen la pâte de miso, le mirin, le sucre et la poudre de dashi jusqu’à obtenir une marinade homogène. Enduisez les filets de saumon avec cette préparation, puis disposez-les sur une plaque recouverte de papier aluminium. Faites cuire le saumon pendant environ 4 minutes dans l’Airfryer, jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant.

Une fois cuit, servez le saumon sur un lit de feuilles d’amarante et saupoudrez de shichimi togarashi pour une touche épicée.

Variations et conseils #

Cette recette est très versatile. Pour ceux qui souhaitent une touche différente, pourquoi ne pas remplacer la pâte de miso jaune par du miso blanc pour un goût plus doux ? Vous pouvez également ajouter un glaçage à l’orange et au miso en mélangeant du miso blanc, du sirop d’érable et du jus d’orange, puis en nappant le saumon en fin de cuisson pour une explosion de saveurs.

Un dernier conseil : ne surcuisez pas le saumon. La clé réside dans sa texture juteuse et tendre. Utilisez un thermomètre de cuisine pour vérifier que l’intérieur du poisson atteint la température idéale de 45-50°C.

Le saumon glacé au miso cuit en Airfryer est une excellente façon d’apporter sophistication et saveurs intenses à votre cuisine quotidienne. Avec des ingrédients simples et des étapes claires, ce plat est idéal pour surprendre agréablement vos invités ou simplement profiter d’un repas sain et rapide chez vous. Bon appétit!