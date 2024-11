Les retraités respirent mieux : découvrez les deux nouvelles aides d’Agirc-Arrco qui vont égayer leur quotidien

Des opportunités méconnues pour les seniors #

Ces mesures sont spécifiquement conçues pour les bénéficiaires d’une pension complémentaire, proposant des solutions pratiques pour des défis quotidiens spécifiques.

Il est crucial pour les retraités et leurs proches de connaître ces opportunités souvent sous-utilisées. Malgré leur grande utilité, beaucoup ignorent encore leur existence. Si vous êtes ou connaissez un senior, cette information pourrait être particulièrement bénéfique.

Service « Sortir Plus »

Aide momentanée à domicile

Le programme « Sortir Plus »: une bouffée d’air frais contre l’isolement #

Le « Sortir Plus » est une initiative remarquable visant à combattre l’isolement des personnes âgées. Ce programme offre un accompagnement personnalisé pour les déplacements, permettant ainsi aux seniors de maintenir une certaine autonomie et de participer activement à la vie sociale.

Ce service, qui ciblait initialement les seniors de plus de 75 ans, est désormais accessible gratuitement sous certaines conditions. Les intéressés peuvent obtenir plus d’informations en contactant directement un conseiller Agirc-Arrco, qui les aidera à organiser leurs sorties en toute sécurité.

L’aide momentanée à domicile : un soutien temporaire pour les seniors #

Parfois, les circonstances exigent un soutien temporaire à domicile, que ce soit à cause d’une convalescence, d’un handicap temporaire ou de l’absence d’un aidant habituel. L’Agirc-Arrco propose une aide momentanée à domicile pour répondre à ces situations. Ce service gratuit offre jusqu’à 10 heures d’assistance pour une période pouvant aller jusqu’à six semaines.

Pour bénéficier de ce soutien, les retraités doivent répondre à certains critères d’éligibilité, comme l’âge ou le fait de ne pas être déjà couvert par d’autres aides telles que l’APA. Ce service peut inclure des tâches variées telles que les courses, le ménage ou la préparation des repas, offrant ainsi un répit précieux.

Les nouvelles initiatives de l’Agirc-Arrco constituent un progrès significatif dans le soutien aux seniors en France. En améliorant continuellement l’offre de services et d’aides, le système de retraite complémentaire montre son engagement envers le bien-être des personnes âgées, leur permettant de vivre une vie plus épanouie et moins isolée.

Si vous êtes retraité, ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait bénéficier de ces programmes, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Agirc-Arrco pour explorer ces options. Rester informé et profiter de ces aides peut faire une différence significative dans la qualité de vie quotidienne.